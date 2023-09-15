Врач назвал единственный способ лечения спаек в маточных трубах

По словам специалиста, спайки могут быть врождёнными или появиться в процессе жизни. В первом случае причиной станут пороки развития самого органа, во втором — факторов может быть несколько. Например, воспалительные и инфекционные процессы, последствия операций и травм, прерывание беременности, внутреннее кровотечение.

Врач подчеркнул, что народные методы, которые можно найти в интернете, результата не дадут, так как спайки состоят из плотной соединительной ткани. Обычно врач оценивает степень тяжести спаечного процесса. Для этого проводится гистеросальпингография (это контрастное рентгенологическое исследование полости матки и проходимости фаллопиевых труб) либо лапароскопия (это такая операция, для проведения которой нужно всего пара отверстий в животе). Иногда спаек так много, что восстановить функции труб невозможно, и тогда помочь ничем нельзя. Но если трубы можно вернуть в норму, то тогда операция необходима.

Хирургическое вмешательство подразумевает лапароскопическое иссечение спаек, то есть пластику труб. Операция довольно эффективна, так как после неё могут забеременеть примерно 40–80% пациенток. При этом риски возникновения новых спаек или других осложнений минимальны, а сроки восстановления колеблются в районе недели. Да и забеременеть женщина, по словам врача, может в течение года.

Ранее «Секрет» рассказывал, что спайки — одно из возможных осложнений после аборта. Но у прерывания беременности есть и другие опасные последствия. О них можно узнать тут.