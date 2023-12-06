Врач назвал фактор, ограждающий от инфекционных заболеваний. Чистота — залог здоровья

Прибираться нужно на рабочем месте, в том числе дезинфицируя поверхности, рассказал специалист. Также уборка не помешает и дома — как обычная, так и генеральная.

На этом защитные меры не ограничиваются. Инфекционист порекомендовал не есть из грязной посуды, не трогать руками лицо и глаза. Ниже риск проникновения инфекции у тех, кто пользуется антисептиками, часто моет руки и, как в старые печальные времена, носит маску и перчатки.

Плюс полезно в целом следить за своим здоровьем, от него зависит способность организма противостоять инфекциям.

«Отдохнувший, ведущий здоровый образ жизни человек значительно более устойчив к заболеваниям, чем уставший, с хроническим недосыпанием и неправильным питанием, находящийся в состоянии хронического истощения и стресса житель», — объяснил Неронов.

А инфекционных заболеваний в мире полно. В России, например, зарегистрировали первые случаи микоплазмы. Она вполне поддаётся лечению, но уникальных симптомов нет, поэтому легко принять за другую болезнь.