Врач назвал фактор, ограждающий от инфекционных заболеваний. Чистота — залог здоровья
Почему появляются инфекционные заболевания? В первую очередь из-за патогенных микроорганизмов. Благо человек может если не совсем устранить, так хотя бы просто снизить их численность. Это уже даст результат. Так что вооружайтесь тряпочками и антисептиками. Что придётся почистить, РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.
Прибираться нужно на рабочем месте, в том числе дезинфицируя поверхности, рассказал специалист. Также уборка не помешает и дома — как обычная, так и генеральная.
На этом защитные меры не ограничиваются. Инфекционист порекомендовал не есть из грязной посуды, не трогать руками лицо и глаза. Ниже риск проникновения инфекции у тех, кто пользуется антисептиками, часто моет руки и, как в старые печальные времена, носит маску и перчатки.
Плюс полезно в целом следить за своим здоровьем, от него зависит способность организма противостоять инфекциям.
«Отдохнувший, ведущий здоровый образ жизни человек значительно более устойчив к заболеваниям, чем уставший, с хроническим недосыпанием и неправильным питанием, находящийся в состоянии хронического истощения и стресса житель», — объяснил Неронов.
А инфекционных заболеваний в мире полно. В России, например, зарегистрировали первые случаи микоплазмы. Она вполне поддаётся лечению, но уникальных симптомов нет, поэтому легко принять за другую болезнь.