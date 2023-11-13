Названа главная опасность наушников. Под угрозой мужчины

Учёные проанализировали состояние слуха 3583 человек в возрасте от 20 до 69 лет, которые постоянно пользовались наушниками. У мужчин нарушения слуха встречались в 2 раза чаще, чем у женщин, рассказал Ромасов.

Самая большая опасность наушников — скрытая потеря слуха. Причина — поражение волокон слуховых нервов. Вдвойне плохо, что поначалу оно не сильно нарушает слух: человек может свободно общаться и распознавать звуки в спокойной обстановке. Это не очень хорошо, потому что в этом случае диагноз ставят с запозданием, отметил врач.

Тревожный звоночек — невозможность разобрать слова собеседника на фоне обычного шума в офисе, на улице или если вы не видите его губ. Стоит задуматься также, если в разговоре вам всё время приходится переспрашивать собеседника, сказал эксперт «Аргументам и фактам».

Кстати, врачи различают два вида тугоухости: хроническая нейросенсорная и острая. При первой могут помочь только слуховые протезы, а вот при второй шансы восстановить слух имеются. Вот как это сделать.