Врач назвал главный признак полипа в мочевом пузыре. Присмотритесь к моче

Чаще всего полип в мочевом пузыре появляется у пациентов моложе 50 лет, иногда бывает и у детей. Хирург отметил, что новообразования в этом органе только в 10% случаев бывают доброкачественными. Большинство из них нужно обязательно удалять.

По словам врача, опасный полип крайне редко переходит в рак самого мочевого пузыря, но такие случаи бывают. Как же понять, есть в органе папиллома или нет? Самый распространённый признак — примесь крови в моче. Вряд ли вы её разглядите во время мочеиспускания, хотя при интенсивной гематурии это возможно. Также на полип указывают расстройства мочеиспускания.

В большинстве случаев полипы в мочевом пузыре себя не проявляют. Их обнаруживают случайно, когда пациент приходит на УЗИ из-за какой-нибудь другой проблемы. Поэтому медики советуют проходить обследование хотя бы раз в год, даже если ничего не беспокоит. Особенно это касается курильщиков — они в группе риска.

И всё же лучший способ выявить полип — пройти цитоскопию, отметил Малхасян. Во время этой процедуры, врач специальным инструментом осматривает слизистую мочевого пузыря. Также хирург посоветовал сдавать анализы мочи. Они могут указать и на некоторые другие проблемы со здоровьем.