Врач назвал конфеты, которые состарят раньше времени

«Это смесь, которая состоит из большого количества пальмового масла, трансжиров. В сочетании с сахаром она наносит большой вред», — рассказал врач «Москве 24».

Он добавил, что конфеты с заменителем масла какао ускоряют старение. Дело в том, что возрастные болезни (тот же атеросклероз) из-за трансжиров наступают раньше, и привет, пенсия.

А ещё недавно выяснилось, что фастфуд и другая переработанная еда могут способствовать депрессии и даже уменьшать мозг.