Врач назвал конфеты, которые состарят раньше времени
Конфеты в принципе не то чтобы полезны. Всё из-за содержащегося в них сахара, который так любит откладываться на боках. Но если уж покупать, то те, которые сделаны из качественных продуктов. Иначе есть шанс состариться раньше времени, предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, опасны сладости, в составе которых есть заменители масла какао.
«Это смесь, которая состоит из большого количества пальмового масла, трансжиров. В сочетании с сахаром она наносит большой вред», — рассказал врач «Москве 24».
Он добавил, что конфеты с заменителем масла какао ускоряют старение. Дело в том, что возрастные болезни (тот же атеросклероз) из-за трансжиров наступают раньше, и привет, пенсия.
А ещё недавно выяснилось, что фастфуд и другая переработанная еда могут способствовать депрессии и даже уменьшать мозг.