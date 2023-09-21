Врач назвал опасные черты характера, ведущие к алкоголизму
Почему одни люди ведут себя умеренно, а другие впадают в самые разные зависимости, будь то алкоголизм или наркомания? Оказывается, есть целый ряд особенностей характера, которые в определённых обстоятельствах служат спусковым крючком для развития зависимости. Это может быть импульсивность, скрытность, любовь к приключениям и острым ощущениям. Что ещё отличает склонных к зависимости людей — рассказал американский психиатр Брин Глиссон.
Черты потенциальных алкоголиков
Некоторые люди во время застолья просто не могут сказать себе: «Всё, я больше пить не буду». Они не могут отказаться от выпивки, хотя на самом деле не хотят пить. Таких медики называют «аддитивными личностями». Для них понятий «слишком много» или «слишком хорошо» как будто вовсе не существует.
Но склонность к зависимостям — это ещё не болезнь. Однако некоторые черты характера при определённых обстоятельствах делают человека более склонным к развитию зависимости. К ним психиатр отнёс следующее:
- любовь к приключениям или острым ощущениям;
- синдром дефицита внимания;
- склонность к секретам и лжи;
- желание немедленного удовлетворения;
- трудности с принятием на себя ответственности;
- проблемы с самоконтролем;
- лёгкое отношение к опасному, рискованному поведению;
- наличие детских травм;
- наличие неблагоприятной семейной истории, когда кто-то из близких родственников тоже страдал зависимостью;
- импульсивность;
- тревога, депрессия, невротизм.
«Не у всех, кто обладает этими чертами характера, развивается зависимость. Наличие некоторых или даже всех сразу не предопределяет судьбу человека. Личные решения, поддержка близких (или её отсутствие), генетические факторы, окружающая среда — всё это влияет на вероятность возникновения аддиктивного поведения», — объяснил врач.
Зависимость или просто увлечение
Некоторые зависимости сразу бросаются в глаза, другие же развиваются настолько медленно и незаметно для окружающих, что бывает сложно понять — это безобидное увлечение или уже реальная болезнь.
В качестве примера Глиссон привёл шопоголизм. Каждому из нас нужно что-то покупать, чтобы нормально жить. Но если вы испытываете сильный кайф или эйфорию, когда ходите по магазинам, — скорее всего, вы уже на дофаминовом крючке. Подробнее эту проблему мы разбирали здесь.
Вот какие ещё признаки зависимости выделил специалист:
- постоянное желание большего. Зависимый должен регулярно увеличивать дозу — будь то водка или покупки;
- финансовые трудности. Зависимость всегда требует от человека больших трат;
- неспособность остановиться. Даже если зависимый понимает, что больше пить нельзя, он не может сказать себе «стоп»;
- невосприимчивость. Если человек много пьёт, в какой-то момент одна бутылка водки его перестаёт «брать» и дозу нужно снова увеличивать. И так работает не только с алкоголем;
- потеря интереса к хобби или другим людям. В какой-то момент зависимого начинает интересовать только объект его зависимости;
- неисполнение рабочих обязанностей. Зависимость плохо сказывается на карьере;
- скрытность. Алкоголизм и другие «постыдные» зависимости вынуждают зависимых вести двойную жизни — до поры до времени.