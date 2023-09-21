Врач назвал опасные черты характера, ведущие к алкоголизму

Черты потенциальных алкоголиков

Некоторые люди во время застолья просто не могут сказать себе: «Всё, я больше пить не буду». Они не могут отказаться от выпивки, хотя на самом деле не хотят пить. Таких медики называют «аддитивными личностями». Для них понятий «слишком много» или «слишком хорошо» как будто вовсе не существует.

Но склонность к зависимостям — это ещё не болезнь. Однако некоторые черты характера при определённых обстоятельствах делают человека более склонным к развитию зависимости. К ним психиатр отнёс следующее:

любовь к приключениям или острым ощущениям;

синдром дефицита внимания;

склонность к секретам и лжи;

желание немедленного удовлетворения;

трудности с принятием на себя ответственности;

проблемы с самоконтролем;

лёгкое отношение к опасному, рискованному поведению;

наличие детских травм;

наличие неблагоприятной семейной истории, когда кто-то из близких родственников тоже страдал зависимостью;

импульсивность;

тревога, депрессия, невротизм.

«Не у всех, кто обладает этими чертами характера, развивается зависимость. Наличие некоторых или даже всех сразу не предопределяет судьбу человека. Личные решения, поддержка близких (или её отсутствие), генетические факторы, окружающая среда — всё это влияет на вероятность возникновения аддиктивного поведения», — объяснил врач.

Зависимость или просто увлечение

Некоторые зависимости сразу бросаются в глаза, другие же развиваются настолько медленно и незаметно для окружающих, что бывает сложно понять — это безобидное увлечение или уже реальная болезнь.

В качестве примера Глиссон привёл шопоголизм. Каждому из нас нужно что-то покупать, чтобы нормально жить. Но если вы испытываете сильный кайф или эйфорию, когда ходите по магазинам, — скорее всего, вы уже на дофаминовом крючке. Подробнее эту проблему мы разбирали здесь.

Вот какие ещё признаки зависимости выделил специалист: