Врач назвал ошибки при измерении давления. Результат будет неточным

Во-первых, важно состояние человека — причём и физическое, и эмоциональное. Лишние нагрузки легко скажутся на результате. Так что собрались измерить давление — сначала спокойно посидите пять минуток и подумайте о хорошем.

Во-вторых, не стоит бежать за тонометром сразу после еды — пусть пища сначала переварится. Все напитки — тоже потом, лучше всего, чтобы мочевой пузырь был пустым.

В-третьих, следите за положением тела. Идеальное — на стуле со спинкой, ноги не скрещены: откиньтесь на неё, а ноги поставьте на пол. Рука с манжеткой не должна висеть.

Кстати, правильное размещение на стуле вывели научным путём. Исследователи сравнили результаты измерения давления у 150 взрослых и поняли, что кушетка без опоры для спины — неудачный вариант.