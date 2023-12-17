Здоровье
14:00, 17 декабря 2023
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Врач назвал ошибки при измерении давления. Результат будет неточным

Умеющие измерять давление люди знают, что они делают. Но только вот насколько правильно? Накинуть манжету тонометра на руку, затянуть и ждать результата — основные действия, но их недостаточно. Для корректного результата важна ещё и подготовка пациента. Что нужно учесть, рассказал врач-кардиолог Александр Мясников в новом выпуске авторской программы «Доктор Мясников».

Врач назвал ошибки при измерении давления. Результат будет неточным
© Unsplash/CDC

Во-первых, важно состояние человека — причём и физическое, и эмоциональное. Лишние нагрузки легко скажутся на результате. Так что собрались измерить давление — сначала спокойно посидите пять минуток и подумайте о хорошем.

Во-вторых, не стоит бежать за тонометром сразу после еды — пусть пища сначала переварится. Все напитки — тоже потом, лучше всего, чтобы мочевой пузырь был пустым.

В-третьих, следите за положением тела. Идеальное — на стуле со спинкой, ноги не скрещены: откиньтесь на неё, а ноги поставьте на пол. Рука с манжеткой не должна висеть.

Кстати, правильное размещение на стуле вывели научным путём. Исследователи сравнили результаты измерения давления у 150 взрослых и поняли, что кушетка без опоры для спины — неудачный вариант.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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