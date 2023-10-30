Здоровье
23:00, 30 октября 2023
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Врач назвал продукты и напитки, из-за которых может разболеться голова

Вряд ли существует человек, у которого хоть раз в жизни не болела голова. Причин такого состояния множество — от громкого звука или неудобного положения головы на подушке до серьёзного заболевания. Но замешано в этом длинном списке и питание. О том, какие продукты могут вызвать головную боль, «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Врач назвал продукты и напитки, из-за которых может разболеться голова
© Freepik/freepik

Так, по словам специалиста, голова может заболеть после употребления продуктов с большим содержанием соли. К таким относятся соевый соус и полуфабрикаты, например колбаса. Кроме этого, соль может привести к задержке жидкости и повышению давления.

Арзамасцев отметил, что у человека с нестабильным артериальным давлением как раз могут вызвать головную боль продукты, увеличивающие давление.

Из напитков в список попал алкоголь. Причём голова может заболеть не только утром после употребления спиртного, но и в процессе.

«Алкоголь способен влиять как на уровень общего давления, так и внутричерепного», — отметил врач.

Чем бы ни была вызвана головная боль, её лучше не терпеть. Ведущий невролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Кирилл Алмазов рассказал, почему важно не только обращать на неё внимание, но и лечить.

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