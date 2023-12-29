Названо самое полезное мясо. Нет, это не индейка
Несмотря на призывы диетологов не налегать на мясо, а есть больше овощей, круп и рыбы, россияне всё равно остаются мясоедами. Тем более что видов мяса на прилавках магазинов и вариантов блюд, которые из них можно приготовить, — множество. Но не всё мясо при этом одинаково полезно. О том, какое мясо можно есть каждый день без вреда для здоровья, News.ru рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.
По словам эксперта, самым полезным мясом с уверенностью можно назвать курятину. Курочку можно есть хоть каждый день. В этом мясе много калия, магния, цинка, железа и фосфора, а также витаминов А, В, С и Н.
Если дополнить дневной рацион ещё и креветками, то будет ещё лучше. Курица обеспечит организм микроэлементами и витаминами, а креветки — макроэлементами. Такое сочетание добавит также натрия, фосфора, серы и жирных кислот.
Впрочем, не стоит забывать и про субпродукты. В некоторых из них железа больше, чем в мясе.