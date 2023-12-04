Врач назвал самую безопасную колбасу. Подойдёт даже сердечникам

По словам эксперта, в колбасе мясо составляет только пятую часть. Всё остальное — добавки, которые идут на усмотрение производителя. Вот и получается, что колбаса может сильно навредить здоровью. Опасность представляют и нитрит натрия, и канцерогены, и большое количество соли в составе продукта. А ещё это довольно жирное кушанье.

Если очень хочется, то допустимо съесть колбасу из индейки, так как в ней мало жира. Её можно считать относительно безопасной, добавил Умнов. Но во всём нужно знать меру.

В колбасе ещё куча разных добавок и консервантов. О том, какие из них могут убить, рассказали тут.