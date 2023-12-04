Врач назвал самую безопасную колбасу. Подойдёт даже сердечникам
Колбасу любят многие россияне: с ней можно и быстро бутерброд сделать, и салат приготовить, а ещё её можно подать к столу. Удобно и вкусно. Что ещё нужно? Но недобросовестные производители стали добавлять туда столько разной гадости, что этот продукт часто уже нельзя назвать мясным. О том, чем вредна колбаса и какую всё-таки допустимо есть, рассказал хирург Александр Умнов.
По словам эксперта, в колбасе мясо составляет только пятую часть. Всё остальное — добавки, которые идут на усмотрение производителя. Вот и получается, что колбаса может сильно навредить здоровью. Опасность представляют и нитрит натрия, и канцерогены, и большое количество соли в составе продукта. А ещё это довольно жирное кушанье.
Если очень хочется, то допустимо съесть колбасу из индейки, так как в ней мало жира. Её можно считать относительно безопасной, добавил Умнов. Но во всём нужно знать меру.
В колбасе ещё куча разных добавок и консервантов. О том, какие из них могут убить, рассказали тут.