Врач назвал симптомы нехватки тестостерона. В списке даже проблемы со сном
Тестостерон — основной мужской половой гормон, но присутствует он также и в женском организме. Его нехватка у мужчин грозит серьёзными проблемами со здоровьем — так что распознать неполадки лучше на раннем этапе. О том, какие симптомы указывают на дефицит тестостерона, «Газете.Ru» рассказала эндокринолог «Европейского медицинского центра» Юлия Катхурия.
По словам специалиста, симптомы могут быть специфичными или неспецифичными. К последним относятся скачки настроения, быстрая утомляемость, проблемы со сном и слабость мышц. Тревожными звоночками также должны стать недостаточный эффект от силовых тренировок и снижение толерантности к физической нагрузке — проще говоря, выносливости.
Помимо этого, нехватка главного полового гормона у мужчин связана с метаболическими нарушениями и риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ещё насторожить должны набор массы тела и высокие показатели сахара в крови. В пожилом возрасте при нехватке тестостерона увеличивается вероятность инфаркта миокарда и смертности от разных причин.
У женщин дефицит этого гормона может проявляться низким либидо и снижением общего уровня энергии. При этом нехватка тестостерона у представительниц репродуктивного возраста глубоко не изучалась.
О том, как мужчине повысить тестостерон, можно узнать в этом материале.