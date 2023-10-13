Врач назвал симптомы нехватки тестостерона. В списке даже проблемы со сном

По словам специалиста, симптомы могут быть специфичными или неспецифичными. К последним относятся скачки настроения, быстрая утомляемость, проблемы со сном и слабость мышц. Тревожными звоночками также должны стать недостаточный эффект от силовых тренировок и снижение толерантности к физической нагрузке — проще говоря, выносливости.

Помимо этого, нехватка главного полового гормона у мужчин связана с метаболическими нарушениями и риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ещё насторожить должны набор массы тела и высокие показатели сахара в крови. В пожилом возрасте при нехватке тестостерона увеличивается вероятность инфаркта миокарда и смертности от разных причин.

У женщин дефицит этого гормона может проявляться низким либидо и снижением общего уровня энергии. При этом нехватка тестостерона у представительниц репродуктивного возраста глубоко не изучалась.

О том, как мужчине повысить тестостерон, можно узнать в этом материале.