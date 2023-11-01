Врач назвал три причины заражения кишечной инфекцией
В России периодически появляются новости о массовых отравлениях в детских садах и школах. Конечно, каждый случай индивидуален, но именно организации, в которых нужно накормить множество людей, стабильно в группе риска кишечных инфекций. О том, почему происходит заражение, радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.
Как кишечная инфекция проникает в организм
Путь заражения здесь — фекально-оральный. Поясним, но вряд ли успокоим: зачастую это происходит, если кто-то из персонала, сходив в туалет, не помыл руки. Сначала его микробы попадают в еду, а затем и в желудки.
Есть причины и поприятнее, но результат всё тот же. Заразиться можно из-за нарушения технологии приготовления пищи. Например, положено продержать продукты час при температуре 100 градусов, а их вынимают раньше. В итоге недостерилизованная еда оказывается заражена каким-нибудь микробом.
Но всё же сейчас самая частая причина заражения кишечной инфекцией — неправильное хранение готовых продуктов.
«Длительный срок хранения — положено хранить при нулевой температуре не более 10 часов, пища проехала 20 часов, температура в машине была не ноль, а +10 градусов — микробы размножились. Самое распространённое, что люди делают в школах: сегодня не истратили, они выставляют это завтра», — объяснил врач.
Кстати, не все бактерии любят тепло. Некоторым очень даже комфортно при минусовой температуре, поэтому нехорошие микроорганизмы выбирают себе местечко в холодильнике и прекрасно там существуют.