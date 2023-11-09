Здоровье
01:00, 09 ноября 2023
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Врач назвал три агрессивных вида рака, которые не вызывают боли

Онкологические заболевания ежегодно уносят огромное количество человеческих жизней. И в том числе потому, что их порой крайне сложно заподозрить. При этом опухоль скрыто, но активно развивается. Три таких вида рака в беседе с ngs.ru назвал главный врач Новосибирского областного онкологического диспансера, главный онколог НСО Сергей Фурсов.

Врач назвал три агрессивных вида рака, которые не вызывают боли
© Freepik/freepik

Три вида рака, которые не вызывают боли

  • Меланома — одна из самых агрессивных злокачественных опухолей, которые трудно поддаются лечению. Этот вид рака быстро переходит в последнюю стадию и может давать метастазы по всему телу, включая мозг и кости.

Фурсов порекомендовал следить за своими родинками и особенно внимательно относиться к ним тем, у чьих родственников была меланома.

  • Рак лёгких может долгое время протекать скрыто, при этом опухоль растёт очень быстро. Несмотря на то что в 80% случаев он бывает у курильщиков, растёт число некурящих пациентов.

Для профилактики всем нужно своевременно делать флюорографию.

  • Рак поджелудочной железы чаще всего находят на 3-й и 4-й стадии. До этого может не быть и намёка, что в организме есть настолько серьёзная проблема.

Для того чтобы выявить этот вид рака вовремя, нужно раз в год проходить УЗИ органов брюшной полости.

Ранее онколог рассказал, в каких регионах России наиболее распространён рак печени. Опухоль в этом органе, по его словам, тоже довольно трудно обнаружить.

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