Врач назвал весомые причины перестать пить после праздников

Последствия алкоголя

Организм после алкоголя

По словам специалиста, сильнее всего из-за выпивки страдают сердечно-сосудистая, нервная и пищеварительная системы.

Самые частые сердечно-сосудистые заболевания злоупотребляющих алкоголем — гипертония и ишемическая болезнь сердца. А они в дальнейшем уже могут спровоцировать инфаркт миокарда или инсульт. Но здоровым людям тоже стоит напрячься : из-за большой дозы алкоголя возможны нарушения сердечного ритма.

А так страдает желудочно-кишечный тракт: хроническая интоксикация нарушает моторную функцию кишечника и желудка, провоцирует развитие гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки с риском кровотечения, также возможно нарушение функции билиарного тракта ЖКТ.

Кроме этого, у большинства любителей выпить нарушается выделительная функция почек — алкоголь убивает защищающую этот орган ткань.

Листопадова предупредила, что систематическое употребление алкоголем приводит к преждевременной старости и инвалидности. Жизнь часто прикладывающихся к рюмке на 15–20 лет короче средней статистической.

Печень после алкоголя

Врач объяснила, что этанол токсически действует на клетки печени — гепатоциты. Он повреждает мембраны митохондрий, и они постепенно теряют способность расщеплять жиры. В итоге последние копятся в клетках печени — это приводит к жировому гепатотозу, или ожирению печени.

Этанол и так губителен для организма, но в печени он превращается в ещё более агрессивное вещество — ацетальдегид. Его накапливание в клетках приводит к:

фиброзу печени;

воспалительным реакциям;

усилению окислительного повреждения тканей.

Алкогольная болезнь печени

Алкогольная болезнь печени — это повреждения вследствие злоупотребления алкоголем. При ней последовательно развиваются:

стеатоз печени — накопление жира внутри клеток печени, приводит к её увеличению;

алкогольный гепатит — токсическое поражение печени;

алкоголь-ассоциированный цирроз — вместо нормальной ткани появляется рубцовая. Это приводит к полному нарушению функционирования печени.

Тем не менее в праздники многим сложно не пить. Поэтому печени в это время нужна особая забота. Как поддержать орган, рассказала травматолог-ортопед Дарья Черемисова.