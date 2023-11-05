Врач назвала 3 самых полезных осенних овоща

Тыква. В 100 г содержится суточная норма витамина А. Он полезен для иммунитета и зрения, а также нужен для выработки гормонов. А ещё в тыкве мало калорий — всего 22 ккал на 100 гр. Поэтому если собрались худеть, можете спокойно её есть.

Свёкла богата антоцианами, которые помогают организму бороться со свободными радикалами и стрессом и замедляют процессы старения. Кстати, именно из-за антоцианов этот овощ фиолетовый, и чем он темнее, тем полезнее, объяснила Тихомирова.

Кроме того, в свёкле много растворимой и нерастворимой клетчатки. Она нормализует моторику желудочно-кишечного тракта и помогает от запоров.

Капуста. В белокочанной содержится важный для крепкого иммунитета витамин С, а также витамин U — он помогает в заживлении слизистых и не допустить обострения гастрита и язвы желудка. Правда, при их обострении капусту как раз есть нельзя.

«Кроме того, во всех видах капусты есть вещества, которые препятствуют развитию рака груди у женщин», — уточнила врач.

Осень по-прежнему остаётся сезоном простуд, и одним питанием тут организму не поможешь. Врач-невролог Ксения Овсянникова, например, рекомендует также пить горячую воду и принимать контрастный душ по утрам.