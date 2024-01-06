Врач назвала 4 причины есть овощи каждый день. Здоровее будете
Овощи — незаменимая составляющая сбалансированного здорового питания. Врачи советуют съедать минимум 300–400 г в день. В каждом содержатся свои витамины, но объединяет их одно — содержание антиоксидантов, защищающих организм от действия вредных веществ. Что ещё ценного есть в овощах, aif.ru рассказал к. м. н., врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.
4 составляющие овощей, из-за которых их стоит есть каждый день
Витамин С важен для иммунитета, помогает организму бороться с инфекционными заболеваниями.
Бета-каротин помогает поддерживать молодость и красоту кожи, важен для работы иммунной системы, обеспечивает сумеречное зрение. Содержится в овощах жёлтого и красного цвета.
Фолиевая кислота способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и необходима беременным. Содержится в тёмно-зелёных овощах — спарже, сельдерее, а также в зелени.
Пищевые волокна нужны для хорошей работе пищеварительной системы, нормализации микрофлоры кишечника, также способствуют сохранению красоты и молодости.
Ранее врач рассказала, какие продукты обязательно стоит добавить в рацион зимой. Среди них и овощи.