Врач назвала 4 причины есть овощи каждый день. Здоровее будете

4 составляющие овощей, из-за которых их стоит есть каждый день

Витамин С важен для иммунитета, помогает организму бороться с инфекционными заболеваниями.

Бета-каротин помогает поддерживать молодость и красоту кожи, важен для работы иммунной системы, обеспечивает сумеречное зрение. Содержится в овощах жёлтого и красного цвета.

Фолиевая кислота способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и необходима беременным. Содержится в тёмно-зелёных овощах — спарже, сельдерее, а также в зелени.

Пищевые волокна нужны для хорошей работе пищеварительной системы, нормализации микрофлоры кишечника, также способствуют сохранению красоты и молодости.

Ранее врач рассказала, какие продукты обязательно стоит добавить в рацион зимой. Среди них и овощи.