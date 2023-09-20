Врач назвала 5 овощей, о которых незаслуженно забывают осенью

Полезные осенние овощи

Диетолог Татьяна Мещерякова назвала порталу Life.ru 5 овощей, которые доступны каждому и одновременно очень полезны.

Свёкла. В сыром виде овощ богат витаминами С, В1, В6, В9, содержит бетаин, пигмент бетацианин, каротин и органические кислоты. Свекольный сок благодаря бетаину стимулирует выработку желудочного сока, что полезно для пищеварения. Также его используют от спазмов и высокого давления.

Диетолог посоветовала съедать до 500–700 г свёклы в неделю. Листья овоща тоже полезны, их можно использовать в салатах, супах, овощных гарнирах и даже выпечке.

Топинамбур, или земляная груша. Многие слышали про популярный сахарозаменитель — сироп топинамбура. Но отдельно этот плод едят довольно редко, хотя железа в топинамбуре больше, чем в других клубневых овощах: картофеле, моркови и редисе. Так что если вы по каким-либо причинам не едите мясо (источник железа), земляная груша вам в помощь.

А ещё топинамбур содержит полезные аминокислоты — аргинин, валин, лизин. Эксперт посоветовал есть овощ хотя бы один-два раза в неделю в сыром или приготовленном виде.

Репа. Вспомните, когда вы в последний раз ели репу? А ведь до завоза картофеля в России люди питались в основном ей. Неслучайно в известной сказке дед посадил именно репку.

И не зря в той же сказке клубень пытались достать всем миром. Ведь репа — источник глюкорафанина. Это редкое соединение представляет собой антиоксидант, улучшающий естественные защитные функции организма. Также репа содержит лизоцим — вещество с высокой антимикробной активностью.

Капуста. По словам Мещеряковой, все виды капусты полезно есть для профилактики онкозаболеваний, потому что они содержат сульфорафан — растительное соединение с признанными противоопухолевыми свойствам. К слову, брокколи также содержит и антиоксидант глюкорафанин.

Помидоры. Не сказать, что о томатах осенью забывают, но без них этот список будет неполон. Сейчас их нужно есть каждый день, сказала диетолог, потому что они богаты калием, витаминами А и С.

«Правильное питание — это не обязательно дорого, если опираться не на рекламу, а на знания и накопленный поколениями опыт», — добавила специалист.

Суточная норма потребления овощей

Дневная норма овощей и фруктов достигает 600–700 г, говорит спортивный врач Александра Чистякова. Этот объём позволяет снизить риски всяких опасных заболеваний вроде рака.

Риск смерти при потреблении не меньше 600 г снижается более чем на 40%. Если есть 400 граммов, то эффект будет немного слабее — вероятность заработать опасное заболевание снизится на 36%, отметила врач.

На самом деле съедать придётся не так уж и много. Например, яблоко, помидор или апельсин в среднем весят по 150 г, огурец — 100 г. Вес овощного гарнира для второго блюда достигает примерно 200 г.