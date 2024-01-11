Здоровье
09:20, 11 января 2024
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Врач назвала 5 полезных привычек для здоровья кишечника. Спасаемся после праздников

Считается, что кишечник управляет всем организмом, потому что он и за иммунитет отвечает, и за настроение с поведением. Однако его часто недооценивают, а потом получают ворох заболеваний и ломают голову, как же так получилось. И вот чтобы не столкнуться с проблемами, специалистка рассказала, что нужно поменять в жизни.

Врач назвала 5 полезных привычек для здоровья кишечника. Спасаемся после праздников
© freepik.com/timolina

Как объяснила британский диетолог Меган Росси, чтобы подлечить кишечник или поддерживать его здоровье, нужно просто ввести в жизнь 5 полезных привычек, которые к тому же совсем несложные.

Делайте упор на клетчатку — она защищает от вздутий и запоров и улучшает перистальтику. В день нужно 30 г клетчатки, а получить её можно из:

  • цельнозерновых продуктов;
  • овощей (капусты, моркови, свёклы);
  • свежих фруктов;
  • зелени;
  • бобовых;
  • орехов и семян.

Ешьте больше зелёной пищи. Подойдут:

  • укроп;
  • петрушка;
  • листья любого салата;
  • рукола и так далее.

Не забывайте о ферментированных продуктах, то есть тех, которые готовятся с помощью квашения или с применением натуральной закваски. Они помогают пище усваиваться, нормализуют метаболизм и увеличивают количество витаминов C и K2. Речь идёт:

  • о натуральных йогуртах;
  • о квашеной капусте;
  • о кефире;
  • о чайном грибе.

Питайтесь осознанно — без гаджетов и телевизора, жуйте медленно. Это поможет и лучше измельчать пищу, и быстрее насыщаться.

Делайте дыхательную гимнастику, важно, чтобы она выполнялась свободно и без боли.

  1. Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте рядом, руки вытяните выше головы.
  2. Глубоко вдохните животом, а на выдохе оба колена опустите в одну сторону. Старайтесь, чтобы нижнее колено коснулось пола.
  3. На вдохе верните ноги на место, а на выдохе снова опустите колени — но уже в другую сторону.
  4. Повторите упражнение по 3 раза на каждую сторону.

Ранее гастроэнтеролог Алисова рассказывала, какие продукты спасут кишечник лучше таблеток. Узнать о них можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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