Врач назвала 5 полезных привычек для здоровья кишечника. Спасаемся после праздников
Считается, что кишечник управляет всем организмом, потому что он и за иммунитет отвечает, и за настроение с поведением. Однако его часто недооценивают, а потом получают ворох заболеваний и ломают голову, как же так получилось. И вот чтобы не столкнуться с проблемами, специалистка рассказала, что нужно поменять в жизни.
Как объяснила британский диетолог Меган Росси, чтобы подлечить кишечник или поддерживать его здоровье, нужно просто ввести в жизнь 5 полезных привычек, которые к тому же совсем несложные.
Делайте упор на клетчатку — она защищает от вздутий и запоров и улучшает перистальтику. В день нужно 30 г клетчатки, а получить её можно из:
- цельнозерновых продуктов;
- овощей (капусты, моркови, свёклы);
- свежих фруктов;
- зелени;
- бобовых;
- орехов и семян.
Ешьте больше зелёной пищи. Подойдут:
- укроп;
- петрушка;
- листья любого салата;
- рукола и так далее.
Не забывайте о ферментированных продуктах, то есть тех, которые готовятся с помощью квашения или с применением натуральной закваски. Они помогают пище усваиваться, нормализуют метаболизм и увеличивают количество витаминов C и K2. Речь идёт:
- о натуральных йогуртах;
- о квашеной капусте;
- о кефире;
- о чайном грибе.
Питайтесь осознанно — без гаджетов и телевизора, жуйте медленно. Это поможет и лучше измельчать пищу, и быстрее насыщаться.
Делайте дыхательную гимнастику, важно, чтобы она выполнялась свободно и без боли.
- Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте рядом, руки вытяните выше головы.
- Глубоко вдохните животом, а на выдохе оба колена опустите в одну сторону. Старайтесь, чтобы нижнее колено коснулось пола.
- На вдохе верните ноги на место, а на выдохе снова опустите колени — но уже в другую сторону.
- Повторите упражнение по 3 раза на каждую сторону.
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