Врач назвала 5 полезных привычек для здоровья кишечника. Спасаемся после праздников

Как объяснила британский диетолог Меган Росси, чтобы подлечить кишечник или поддерживать его здоровье, нужно просто ввести в жизнь 5 полезных привычек, которые к тому же совсем несложные.

Делайте упор на клетчатку — она защищает от вздутий и запоров и улучшает перистальтику. В день нужно 30 г клетчатки, а получить её можно из:

цельнозерновых продуктов;

овощей (капусты, моркови, свёклы);

свежих фруктов;

зелени;

бобовых;

орехов и семян.

Ешьте больше зелёной пищи. Подойдут:

укроп;

петрушка;

листья любого салата;

рукола и так далее.

Не забывайте о ферментированных продуктах, то есть тех, которые готовятся с помощью квашения или с применением натуральной закваски. Они помогают пище усваиваться, нормализуют метаболизм и увеличивают количество витаминов C и K2. Речь идёт:

о натуральных йогуртах;

о квашеной капусте;

о кефире;

о чайном грибе.

Питайтесь осознанно — без гаджетов и телевизора, жуйте медленно. Это поможет и лучше измельчать пищу, и быстрее насыщаться.

Делайте дыхательную гимнастику, важно, чтобы она выполнялась свободно и без боли.

Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте рядом, руки вытяните выше головы. Глубоко вдохните животом, а на выдохе оба колена опустите в одну сторону. Старайтесь, чтобы нижнее колено коснулось пола. На вдохе верните ноги на место, а на выдохе снова опустите колени — но уже в другую сторону. Повторите упражнение по 3 раза на каждую сторону.

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