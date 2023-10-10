Врач назвала 5 привычек для здоровья сердца после 50. Ничего сложного
После 50 лет сердечно-сосудистые заболевания уже не протекают в скрытой форме и ясно дают о себе знать. У кого-то впервые в жизни начинает скакать давление, кто-то узнаёт об атеросклерозе и сердечной недостаточности, а кому-то приходится лично познакомиться с инфарктом или инсультом. Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева рассказала, какие 5 привычек помогут поддержать здоровье сердца с этом возрасте.
Нормальная, здоровая жизнь после 50 не заканчивается. Человек может прожить и до 90 лет без всяких проблем с сердцем. Но кое-какие изменения в свою жизнь внести придётся, без этого никак. Вот какими привычками посоветовала обзавестись кардиолог:
Перейдите на средиземноморскую диету. Она предполагает много овощей, фруктов, рыбы и бобовых в рационе. Нужно стараться есть больше растительной пищи, богатой клетчаткой. Рыбу жирных сортов нужно есть хотя бы раз в неделю. А вот потребление соли и красного мяса надо ограничить, объяснила Фомичева в беседе с «Газетой.Ru».
Добавьте в жизнь больше движения. Подойдут ходьба, плавание, езда на велосипеде в течение 30–60 минут в день и не менее 5 дней в неделю. Главное — сократить время сидячего образа жизни.
Откажитесь от вредных привычек. Курение губит не только лёгкие, но и сердце. Люди, выкуривающие в день пачку сигарет, рискуют получить сердечный приступ в два раз больше по сравнению с некурящими.
Научитесь отдыхать и начните хорошо высыпаться. Спать нужно не менее 7 часов в сутки — за это время организм восстанавливает ресурсы.
Проходите ежегодную диспансеризацию. Обследования у врачей помогут вовремя выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний.
После 50 нужно стараться заменить насыщенные жиры в своём рационе на ненасыщенные. Однако ранее у сердца нашёлся совсем неожиданный защитник — сало. Как такой жирный продукт может быть полезен сердцу? Узнайте здесь.