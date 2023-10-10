Врач назвала 5 привычек для здоровья сердца после 50. Ничего сложного

Нормальная, здоровая жизнь после 50 не заканчивается. Человек может прожить и до 90 лет без всяких проблем с сердцем. Но кое-какие изменения в свою жизнь внести придётся, без этого никак. Вот какими привычками посоветовала обзавестись кардиолог:

Перейдите на средиземноморскую диету. Она предполагает много овощей, фруктов, рыбы и бобовых в рационе. Нужно стараться есть больше растительной пищи, богатой клетчаткой. Рыбу жирных сортов нужно есть хотя бы раз в неделю. А вот потребление соли и красного мяса надо ограничить, объяснила Фомичева в беседе с «Газетой.Ru». Добавьте в жизнь больше движения. Подойдут ходьба, плавание, езда на велосипеде в течение 30–60 минут в день и не менее 5 дней в неделю. Главное — сократить время сидячего образа жизни. Откажитесь от вредных привычек. Курение губит не только лёгкие, но и сердце. Люди, выкуривающие в день пачку сигарет, рискуют получить сердечный приступ в два раз больше по сравнению с некурящими. Научитесь отдыхать и начните хорошо высыпаться. Спать нужно не менее 7 часов в сутки — за это время организм восстанавливает ресурсы. Проходите ежегодную диспансеризацию. Обследования у врачей помогут вовремя выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

После 50 нужно стараться заменить насыщенные жиры в своём рационе на ненасыщенные. Однако ранее у сердца нашёлся совсем неожиданный защитник — сало. Как такой жирный продукт может быть полезен сердцу? Узнайте здесь.