Опубликовано 12 февраля 2024, 07:40
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Врач назвала 5 случаев, когда можно использовать ежедневки вопреки всем запретам
Специалисты по женскому здоровью и гигиене уже не раз говорили о том, что прокладками лучше пользоваться, только когда прижмёт, то есть во время менструации. А в остальные моменты лучше обходиться своими силами и если уж очень нужно — менять бельё почаще. Однако оказалось, что есть исключения и о них рассказала гинеколог Дикина.
По словам акушера-гинеколога Ларисы Дикиной, есть целый перечень причин, когда стоит поступиться всеми опасностями ежедневных прокладок и всё-таки ими воспользоваться. Например:
- до или после менструации (от мажущих выделений);
- во время овуляции (от обильных слизистых выделений);
- во время беременности (когда выделения усиливаются);
- во время лечения вагинальными свечами (чтобы остатки свечей не пачкали бельё);
- при недержании мочи (чтобы защитить бельё и устранить запах).
Отдельной причиной можно назвать случаи, когда сложно уследить за гигиеной, например, во время путешествий или длительных рабочих смен. В такие моменты лучше воспользоваться ежедневкой — пусть и не очень полезно, зато приятнее и комфортнее.
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