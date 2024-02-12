Врач назвала 5 случаев, когда можно использовать ежедневки вопреки всем запретам

По словам акушера-гинеколога Ларисы Дикиной, есть целый перечень причин, когда стоит поступиться всеми опасностями ежедневных прокладок и всё-таки ими воспользоваться. Например:

до или после менструации (от мажущих выделений); во время овуляции (от обильных слизистых выделений); во время беременности (когда выделения усиливаются); во время лечения вагинальными свечами (чтобы остатки свечей не пачкали бельё); при недержании мочи (чтобы защитить бельё и устранить запах).

Отдельной причиной можно назвать случаи, когда сложно уследить за гигиеной, например, во время путешествий или длительных рабочих смен. В такие моменты лучше воспользоваться ежедневкой — пусть и не очень полезно, зато приятнее и комфортнее.

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