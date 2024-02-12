Здоровье
Опубликовано 12 февраля 2024, 07:40
1 мин.

Врач назвала 5 случаев, когда можно использовать ежедневки вопреки всем запретам

Специалисты по женскому здоровью и гигиене уже не раз говорили о том, что прокладками лучше пользоваться, только когда прижмёт, то есть во время менструации. А в остальные моменты лучше обходиться своими силами и если уж очень нужно — менять бельё почаще. Однако оказалось, что есть исключения и о них рассказала гинеколог Дикина.
Врач назвала 5 случаев, когда можно использовать ежедневки вопреки всем запретам
© wayhomestudio / Freepik

По словам акушера-гинеколога Ларисы Дикиной, есть целый перечень причин, когда стоит поступиться всеми опасностями ежедневных прокладок и всё-таки ими воспользоваться. Например:

  1. до или после менструации (от мажущих выделений);
  2. во время овуляции (от обильных слизистых выделений);
  3. во время беременности (когда выделения усиливаются);
  4. во время лечения вагинальными свечами (чтобы остатки свечей не пачкали бельё);
  5. при недержании мочи (чтобы защитить бельё и устранить запах).

Отдельной причиной можно назвать случаи, когда сложно уследить за гигиеной, например, во время путешествий или длительных рабочих смен. В такие моменты лучше воспользоваться ежедневкой — пусть и не очень полезно, зато приятнее и комфортнее.

Ранее гинеколог Селихова рассказывала, как по менструации заподозрить у себя рак. Спойлер — гадать как на кофейной гуще не придётся.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.