Врач назвала 6 причин, по которым стоит отказаться от сахара. С ними не поспоришь

По словам терапевта и диетолога Елены Тихомировой, при отказе от сахара организм заметно оздоравливается, причём не только на глубинных уровнях — человек даже по ощущениям замечает изменения. О чём речь:

Появляется больше энергии (потому что организм расщепляет не простые углеводы, то есть сахар, а сложные, которых хватает на более долгий срок). Не скачет уровень сахара и инсулина в крови. Улучшается настроение. Усиливаются когнитивные функции. Уходят отёки. Снижается вес (если был лишний).

Сахар содержится во всех продуктах, где есть сахароза, глюкоза, фруктоза, лактоза и другие «-озы». А к сложным углеводам относят злаки и продукты из них, например муку, каши, макароны и хлебные изделия.

Причём если убрать сахар и сладости из рациона, то это не сильно поможет, потому что сахар для усиления вкуса добавляют в такие продукты, о каких вы даже и подумать не могли. Ознакомиться с ними можно здесь.