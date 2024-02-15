Опубликовано 15 февраля 2024, 17:50
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Врач назвала 6 причин, по которым стоит отказаться от сахара. С ними не поспоришь
В последние годы многие медики говорят о том, что нужно убирать из рациона любую белую смерть — и соль, и сахар — потому что они очень вредные. Однако просто обещания стать здоровее никого не замотивируют отложить любимые сладости, поэтому диетолог Тихомирова объяснила все плюсы на пальцах. Оказывается, сахар заметно снижает качество жизни и её длительность.
По словам терапевта и диетолога Елены Тихомировой, при отказе от сахара организм заметно оздоравливается, причём не только на глубинных уровнях — человек даже по ощущениям замечает изменения. О чём речь:
- Появляется больше энергии (потому что организм расщепляет не простые углеводы, то есть сахар, а сложные, которых хватает на более долгий срок).
- Не скачет уровень сахара и инсулина в крови.
- Улучшается настроение.
- Усиливаются когнитивные функции.
- Уходят отёки.
- Снижается вес (если был лишний).
Сахар содержится во всех продуктах, где есть сахароза, глюкоза, фруктоза, лактоза и другие «-озы». А к сложным углеводам относят злаки и продукты из них, например муку, каши, макароны и хлебные изделия.
Причём если убрать сахар и сладости из рациона, то это не сильно поможет, потому что сахар для усиления вкуса добавляют в такие продукты, о каких вы даже и подумать не могли. Ознакомиться с ними можно здесь.