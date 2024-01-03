Здоровье
22:00, 03 января 2024
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Врач назвала единственный случай, когда насморк надо лечить

Все привыкли, что обычный насморк вполне может пройти за 7–10 дней, причём порой и самостоятельно. Но в случае если он затянулся дольше чем на две недели, надеяться на подобное исцеление уже опасно. Осложнения грозят игнорирующим проблему и поклонникам сосудосуживающих средств. Какие могут быть последствия от нелеченого ринита, aif.ru рассказала врач-педиатр Татьяна Немальцева.

Врач назвала единственный случай, когда насморк надо лечить
© Freepik/freepik

Человеку с задержавшимся больше двух недель насморком нужно посетить отоларинголога.

Особая группа — те, у кого в носу появились корочки, сухость и жжение на слизистой, проблемы с обонянием или оно совсем пропало, нос заложен. Также нехорошие сигналы: головная боль, которая усиливается при наклоне вперёд, водянистые и вязкие жёлтые выделения из носа и ухудшение общего самочувствия.

Игнорирование затянувшего насморка может добавить проблем со здоровьем. Врач объяснила, что слизистая носа служит барьером для проникновения в организм патогенов, но если эта функция нарушается — появляется риск присоединения инфекции и развития осложнений.

Проблемы грозят в двух случаях: человек не лечит насморк или бесконтрольно применяет сосудосуживающие средства. Вот к чему это может привести:

  • хронический ринит;
  • пневмония;
  • гайморит;
  • фронтит;
  • отит;
  • бронхит;
  • тонзиллит;
  • трахеит.

Так что в любом случае следует поскорее обратиться к врачу, который выпишет нужное лечение.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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