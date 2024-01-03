Врач назвала единственный случай, когда насморк надо лечить

Человеку с задержавшимся больше двух недель насморком нужно посетить отоларинголога.

Особая группа — те, у кого в носу появились корочки, сухость и жжение на слизистой, проблемы с обонянием или оно совсем пропало, нос заложен. Также нехорошие сигналы: головная боль, которая усиливается при наклоне вперёд, водянистые и вязкие жёлтые выделения из носа и ухудшение общего самочувствия.

Игнорирование затянувшего насморка может добавить проблем со здоровьем. Врач объяснила, что слизистая носа служит барьером для проникновения в организм патогенов, но если эта функция нарушается — появляется риск присоединения инфекции и развития осложнений.

Проблемы грозят в двух случаях: человек не лечит насморк или бесконтрольно применяет сосудосуживающие средства. Вот к чему это может привести:

хронический ринит;

пневмония;

гайморит;

фронтит;

отит;

бронхит;

тонзиллит;

трахеит.

Так что в любом случае следует поскорее обратиться к врачу, который выпишет нужное лечение.