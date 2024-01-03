Врач назвала единственный случай, когда насморк надо лечить
Все привыкли, что обычный насморк вполне может пройти за 7–10 дней, причём порой и самостоятельно. Но в случае если он затянулся дольше чем на две недели, надеяться на подобное исцеление уже опасно. Осложнения грозят игнорирующим проблему и поклонникам сосудосуживающих средств. Какие могут быть последствия от нелеченого ринита, aif.ru рассказала врач-педиатр Татьяна Немальцева.
Человеку с задержавшимся больше двух недель насморком нужно посетить отоларинголога.
Особая группа — те, у кого в носу появились корочки, сухость и жжение на слизистой, проблемы с обонянием или оно совсем пропало, нос заложен. Также нехорошие сигналы: головная боль, которая усиливается при наклоне вперёд, водянистые и вязкие жёлтые выделения из носа и ухудшение общего самочувствия.
Игнорирование затянувшего насморка может добавить проблем со здоровьем. Врач объяснила, что слизистая носа служит барьером для проникновения в организм патогенов, но если эта функция нарушается — появляется риск присоединения инфекции и развития осложнений.
Проблемы грозят в двух случаях: человек не лечит насморк или бесконтрольно применяет сосудосуживающие средства. Вот к чему это может привести:
- хронический ринит;
- пневмония;
- гайморит;
- фронтит;
- отит;
- бронхит;
- тонзиллит;
- трахеит.
Так что в любом случае следует поскорее обратиться к врачу, который выпишет нужное лечение.