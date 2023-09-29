Врач назвала главный витамин для укрепления памяти
Проблемы с памятью встречаются чаще, чем можно подумать, причём в относительно молодом возрасте. Нарушения памяти могут повлиять на качество жизни, а в некоторых случаях запущенная забывчивость может перерасти в нечто более серьёзное, например, в болезнь Альцгеймера. И есть один витамин, недостаток которого может навредить вашему организму и буквально отбить память.
Как отметила эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева, проблема с памятью может крыться в недостатке витамина В12. Доктор обратила внимание, что это самый главный витамин для памяти.
Если его не хватает, кроме появившейся заторможенности и проблем с запоминанием нового, человек может испытывать:
- онемение в руках или ногах;
- ощущение мурашек по телу;
- боли в мышцах.
«Витамина В12 очень мало у веганов и людей с гастритами. Правда, наша микробиота может его синтезировать, но исключительно для своих целей», — пояснила Лебедева.
По словам гастроэнтеролога, причин для развития дефицитного состояния немало:
- плохой рацион;
- атрофический гастрит, воспаление в ЖКТ;
- пониженная кислотность желудка — гипоацидность (кислотность важна для усвоения витамина);
- приём некоторых лекарств, в том числе ингибиторов протонной помпы;
- паразиты, особенно кишечные;
- беременность и лактация;
- пожилой возраст;
- алкоголизм;
- приём оральных контрацептивов (КОК).
Проверить, есть у вас дефицит или нет, можно по анализу крови на витамин В12. Также важно проверить уровень в крови голотранскобаламина и гомоцистеина (при дефиците он повышается), а ещё органических кислот в моче.
Для восполнения дефицита этого витамина Диляра Лебедева советует для начала найти и устранить причину его появления — это очень желательно.
Также надо как можно чаще включать в рацион:
- субпродукты;
- рыбу;
- яйца.
Если не можете есть богатые нужным витамином продукты, то можно принимать пищевые добавки, но с согласия врача. Они бывают в разных формах и можно найти ту, которую будет удобнее всего принимать.