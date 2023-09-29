Врач назвала главный витамин для укрепления памяти

Как отметила эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева, проблема с памятью может крыться в недостатке витамина В12. Доктор обратила внимание, что это самый главный витамин для памяти.

Если его не хватает, кроме появившейся заторможенности и проблем с запоминанием нового, человек может испытывать:

онемение в руках или ногах;

ощущение мурашек по телу;

боли в мышцах.

«Витамина В12 очень мало у веганов и людей с гастритами. Правда, наша микробиота может его синтезировать, но исключительно для своих целей», — пояснила Лебедева.

По словам гастроэнтеролога, причин для развития дефицитного состояния немало:

плохой рацион;

атрофический гастрит, воспаление в ЖКТ;

пониженная кислотность желудка — гипоацидность (кислотность важна для усвоения витамина);

приём некоторых лекарств, в том числе ингибиторов протонной помпы;

паразиты, особенно кишечные;

беременность и лактация;

пожилой возраст;

алкоголизм;

приём оральных контрацептивов (КОК).

Проверить, есть у вас дефицит или нет, можно по анализу крови на витамин В12. Также важно проверить уровень в крови голотранскобаламина и гомоцистеина (при дефиците он повышается), а ещё органических кислот в моче.

Для восполнения дефицита этого витамина Диляра Лебедева советует для начала найти и устранить причину его появления — это очень желательно.

Также надо как можно чаще включать в рацион:

субпродукты;

рыбу;

яйца.

Если не можете есть богатые нужным витамином продукты, то можно принимать пищевые добавки, но с согласия врача. Они бывают в разных формах и можно найти ту, которую будет удобнее всего принимать.