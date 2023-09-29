Здоровье
17:45, 29 сентября 2023
2 мин.

Врач назвала главный витамин для укрепления памяти

Проблемы с памятью встречаются чаще, чем можно подумать, причём в относительно молодом возрасте. Нарушения памяти могут повлиять на качество жизни, а в некоторых случаях запущенная забывчивость может перерасти в нечто более серьёзное, например, в болезнь Альцгеймера. И есть один витамин, недостаток которого может навредить вашему организму и буквально отбить память.

Врач назвала главный витамин для укрепления памяти
© wirestock / Freepik

Как отметила эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева, проблема с памятью может крыться в недостатке витамина В12. Доктор обратила внимание, что это самый главный витамин для памяти.

Если его не хватает, кроме появившейся заторможенности и проблем с запоминанием нового, человек может испытывать:

  • онемение в руках или ногах;
  • ощущение мурашек по телу;
  • боли в мышцах.

«Витамина В12 очень мало у веганов и людей с гастритами. Правда, наша микробиота может его синтезировать, но исключительно для своих целей», — пояснила Лебедева.

По словам гастроэнтеролога, причин для развития дефицитного состояния немало:

  • плохой рацион;
  • атрофический гастрит, воспаление в ЖКТ;
  • пониженная кислотность желудка — гипоацидность (кислотность важна для усвоения витамина);
  • приём некоторых лекарств, в том числе ингибиторов протонной помпы;
  • паразиты, особенно кишечные;
  • беременность и лактация;
  • пожилой возраст;
  • алкоголизм;
  • приём оральных контрацептивов (КОК).

Проверить, есть у вас дефицит или нет, можно по анализу крови на витамин В12. Также важно проверить уровень в крови голотранскобаламина и гомоцистеина (при дефиците он повышается), а ещё органических кислот в моче.

Для восполнения дефицита этого витамина Диляра Лебедева советует для начала найти и устранить причину его появления — это очень желательно.

Также надо как можно чаще включать в рацион:

  • субпродукты;
  • рыбу;
  • яйца.

Если не можете есть богатые нужным витамином продукты, то можно принимать пищевые добавки, но с согласия врача. Они бывают в разных формах и можно найти ту, которую будет удобнее всего принимать.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.