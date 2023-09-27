Врач назвала грибы для укрепления памяти. Записывайте, а то забудете
Для тех, кто переживает за свою память, врачи могут предложить не только различные упражнения, активизирующие работу мозга, и витамины. Можно обойтись и небольшой корректировкой меню, добавив в него грибочки. Правда, подойдут не все, а только особенные — чага и шиитаке. Встречаются в магазинах они пореже шампиньонов, но зато и пользы в них — предостаточно.
По словам диетолога Ирины Писаревой, грибы шиитаке и чага отличаются от остальных тем, что содержат в большом количестве различные антиоксиданты, которые в целом помогают работе мозга и защищают его от воспалений. А если говорить про частности, то они ещё и укрепляют память, и улучшают когнитивные способности даже в пожилом возрасте.
Как объяснила специалистка, в шиитаке есть эрготионеин и эритаденин, благодаря которым грибы и оказывают такой положительный эффект на мозг. А в чаге за это отвечаю бета-глюканы и бетулиновая кислота, которых там в большом достатке.
Есть даже практика — делать из лекарственных грибов порошок, а потом его добавлять в пищу. Но уже снаряжаться с грузовиком на оптовую базу за грибочками очень рано, нужно запомнить вот что — грибы в целом хоть и полезные, но у них есть свои минусы. Например:
- Грибы тяжёлые для желудка, поэтому долго перевариваются, особенно пожилыми людьми.
- Они содержат пуриновые основания, которые могут образовывать мочевую кислоту, а это вредно для людей с подагрой и болезнями почек.
- В них могут попадаться тяжёлые металлы, особенно если грибы собирали в запрещённом месте, например, у дороги.
- Если неправильно обработать или законсервировать грибы, то можно сильно отравиться и получить ботулизм. Его симптомы могут проявиться сразу, а могут — через несколько дней. Среди них — проблемы с дыханием, расстройство зрения (всё двоится), паралич мышц.