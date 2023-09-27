Врач назвала грибы для укрепления памяти. Записывайте, а то забудете

По словам диетолога Ирины Писаревой, грибы шиитаке и чага отличаются от остальных тем, что содержат в большом количестве различные антиоксиданты, которые в целом помогают работе мозга и защищают его от воспалений. А если говорить про частности, то они ещё и укрепляют память, и улучшают когнитивные способности даже в пожилом возрасте.

Как объяснила специалистка, в шиитаке есть эрготионеин и эритаденин, благодаря которым грибы и оказывают такой положительный эффект на мозг. А в чаге за это отвечаю бета-глюканы и бетулиновая кислота, которых там в большом достатке.

Есть даже практика — делать из лекарственных грибов порошок, а потом его добавлять в пищу. Но уже снаряжаться с грузовиком на оптовую базу за грибочками очень рано, нужно запомнить вот что — грибы в целом хоть и полезные, но у них есть свои минусы. Например: