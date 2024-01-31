Опубликовано 31 января 2024, 10:00
1 мин.
Врач назвала лёгкий способ восполнить дефицит йода в организме. Просто солите
Йод — один из важнейших для человека микроэлементов. Его недостаток — довольно распространённая проблема, которую каждому под силу решить. Дефицит формируется в основном из-за того, что организму не хватает количества йода, которое поступает с едой и водой. Как это легко можно исправить, NEWS.ru рассказала врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава МО Мария Калошина.
По словам специалиста, лучший и самый простой способ восполнить дефицит йода в организме — добавлять в еду йодированную соль.
Кроме этого, стоит обратить внимание на пищу, изначально не обделённую йодом. Это морепродукты, морская капуста, хурма и фейхоа.
Бывает, потребность организма в йоде резко вырастает. Например, при беременности. В таких случаях врач может выписать специальные лекарства.
Суточная норма йода для взрослых — 150 микрограммов (мкг) в сутки, для беременных она больше — от 220 до 250 мкг в сутки, рассказала врач-терапевт GMS Clinic Елена Касимцева.