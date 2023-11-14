Инфаркт как у Кушанашвили. Врач назвала неочевидные причины проблем с сердцем

По словам эксперта, у мужчин после 40 лет высок риск сердечного приступа, даже если до этого они следили за своим здоровьем и у них не было проблем с сердцем. К опасному состоянию может привести эмоциональное истощение и постоянные стрессы. В пример она привела исследования, представленные на онлайн-конгрессе Европейского общества кардиологов в 2021 году, согласно которым именно истощение — один из основных факторов риска при развитии инфаркта.

Врач посоветовала принимать витамины группы В, омега-3 и витамин D. Полезны будут также прогулки на природе, принятие солнечных ванн, сауна и массаж. Кстати, и про спорт забывать нельзя.

О самом полезном и бесплатном тренажёре для борьбы с инфарктом, рассказали здесь.