Инфаркт как у Кушанашвили. Врач назвала неочевидные причины проблем с сердцем
Врач-терапевт Камила Исаева рассказала, что к инфаркту могут привести сильная физическая усталость или эмоциональное истощение. Примерно так и произошло с телеведущим Отаром Кушанашвили — у него случился приступ, пока он отдыхал с приятелем в ресторане. Сейчас мужчина в реанимации. О том, что могло привести к этой ситуации, «Лайфу» рассказала врач-терапевт Камила Исаева.
По словам эксперта, у мужчин после 40 лет высок риск сердечного приступа, даже если до этого они следили за своим здоровьем и у них не было проблем с сердцем. К опасному состоянию может привести эмоциональное истощение и постоянные стрессы. В пример она привела исследования, представленные на онлайн-конгрессе Европейского общества кардиологов в 2021 году, согласно которым именно истощение — один из основных факторов риска при развитии инфаркта.
Врач посоветовала принимать витамины группы В, омега-3 и витамин D. Полезны будут также прогулки на природе, принятие солнечных ванн, сауна и массаж. Кстати, и про спорт забывать нельзя.
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