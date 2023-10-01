Врач назвала полезные привычки для профилактики деменции. Не переставайте учиться

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже к 2030 году страдать деменцией будут около 82 млн человек по всему миру. Это примерно на 30 млн больше, чем сейчас. Чтобы не оказаться в печальном списке, важно уделить большое внимание профилактике. Главное — есть ради чего стараться. Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала три полезные привычки для того, чтобы снизить риск развития деменции.