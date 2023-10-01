Врач назвала полезные привычки для профилактики деменции. Не переставайте учиться
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже к 2030 году страдать деменцией будут около 82 млн человек по всему миру. Это примерно на 30 млн больше, чем сейчас. Чтобы не оказаться в печальном списке, важно уделить большое внимание профилактике. Главное — есть ради чего стараться. Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала три полезные привычки для того, чтобы снизить риск развития деменции.
Специалист порекомендовала для профилактики деменции:
Заниматься спортом: чем лучше физическое состояние человека, тем активнее работает его мозг. Вероятность дольше прожить, не зная, что такое проблемы с памятью, именно у физически активных людей.
Тренировать мозг. Например:
начните учить новый язык;
попробуйте чистить зубы другой рукой;
разгадывайте кроссворды;
читайте стихи;
собирайте пазлы;
прогуляйтесь в местах, где не были раньше.
Правильно питаться. Чернышова порекомендовала есть поменьше полуфабрикатов с переработанными продуктами, а добавить в рацион зелени, а также овощей и фруктов зелёного цвета: брокколи, яблоки, цукини и болгарский перец.
Врач-психиатр до этого рассказывал, как отличить деменция от проявлений старости.