Здоровье
03:00, 01 октября 2023
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Врач назвала полезные привычки для профилактики деменции. Не переставайте учиться

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже к 2030 году страдать деменцией будут около 82 млн человек по всему миру. Это примерно на 30 млн больше, чем сейчас. Чтобы не оказаться в печальном списке, важно уделить большое внимание профилактике. Главное — есть ради чего стараться. Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала три полезные привычки для того, чтобы снизить риск развития деменции.

Врач назвала полезные привычки для профилактики деменции. Не переставайте учиться
© Freepik/wayhomestudio

Специалист порекомендовала для профилактики деменции:

  • Заниматься спортом: чем лучше физическое состояние человека, тем активнее работает его мозг. Вероятность дольше прожить, не зная, что такое проблемы с памятью, именно у физически активных людей.

  • Тренировать мозг. Например:

  • начните учить новый язык;

  • попробуйте чистить зубы другой рукой;

  • разгадывайте кроссворды;

  • читайте стихи;

  • собирайте пазлы;

  • прогуляйтесь в местах, где не были раньше.

  • Правильно питаться. Чернышова порекомендовала есть поменьше полуфабрикатов с переработанными продуктами, а добавить в рацион зелени, а также овощей и фруктов зелёного цвета: брокколи, яблоки, цукини и болгарский перец.

Врач-психиатр до этого рассказывал, как отличить деменция от проявлений старости.

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