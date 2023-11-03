Врач назвала предмет гардероба, который россияне забывают стирать зимой. И очень зря

Нагацева напомнила в беседе с News.ru, что на коже головы активно работают сальные и потовые железы. Пот и себум частично впитывает в себя головной убор. Если долго его не стирать, он станет рассадником бактерий и начнёт дурно пахнуть.

«За шапкой нужно ухаживать, стирка в обязательном порядке», — подчеркнула трихолог.

Да, не все зимние шапки можно просто взять, закинут в стиралку и постирать. Но не забываем, что есть химчистки. Туда можно сдавать меховые головные уборы.

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