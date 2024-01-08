Врач назвала признаки нехватки омега-3. Наша кожа расскажет обо всём

По словам врача, на дефицит омега-3 может указывать повышенная утомляемость, ухудшение настроения, сухость кожных покровов, незаживающие ранки и трещины на коже. Иногда бывают и гормональные сбои.

О дефиците может говорить и высокий уровень «плохого» холестерина. Это косвенный признак, который указывает на то, что липидный обмен нарушен.

Врач отметила, что омега-3 организм сам не вырабатывает, поэтому пополнить запасы этих кислот мы можем только с помощью питания. Это в первую очередь жирная рыба вроде селёдки, скумбрии, палтуса, красной рыбы и морепродуктов. Чтобы не допустить дефицита омега-3, рыбу нужно есть 2−3 раза в неделю. Если реже, то недостаток придётся восполнять БАДами.

Запасы омега-3 поможет восполнить и икра. Чем ещё она полезна, рассказали тут.