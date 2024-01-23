Врач назвала самые опасные десерты. Их целый ассортимент

Пончики, чак-чак и хворост жарят во фритюре, а от этого выше риск развития рака. Плюс в них очень много жиров, простых углеводов и сахаров, относящихся к легкоусваиваемым. Последствия — нагрузка на поджелудочную, печень и другие органы, а также лишний вес, увеличивающий риск ожирения, сахарного диабета и проблем с сердцем.

Шипучие конфеты. Увлечение ими повышает риски травмирования пищеварительной системы: в них много кислот, которые разрушают стенки пищевода и воздействуют на слизистую желудка.

Шоколадные батончики. В этом случае всё зависит от состава. Одно дело, если в нём настоящий шоколад, и совсем другое — если это смесь из шоколада с жирами и другими ингредиентами, например химическими подсластителями и различными ароматизаторами.

Жвачки рекомендуют употреблять не дольше пяти минут после еды. Долгое жевание может привести к проблемам с пищеварением. Среди них дисфункция работы желудка и двенадцатипёрстной кишки, ослабление пародонта, сбои в работе височно-нижнечелюстного сустава, также есть риск развития язв и гастрита. А ещё любовь к жвачкам чревата проблемами с зубами — им приходится справляться с сильной нагрузкой, из-за чего стирается эмаль.

Кондитерские изделия с начинкой — торты, пирожные, вафли, маффины, пончики. В их составе много сахаров, жиров, масел, могут быть красители и стабилизаторы. Добавки перегружают желудочно-кишечный тракт, а некоторые повышают риск развития онкологических заболеваний. Плюс постоянный переизбыток таких десертов может спровоцировать аллергии, гастриты, повышение уровня холестерина и другие проблемы со здоровьем.