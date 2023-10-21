Врач назвала три продукта, богатых селеном. Они защитят от рака

Как рассказала профессор, врач Елена Малышева, селен — один из основных противораковых элементов. Поэтому эксперт советует употреблять продукты, богатые селеном, для более надёжной защиты организма от рака.

По её словам, рекордсмены по содержанию селена — бразильский орех, свиные почки и тунец. Всего один орешек способен восполнить суточную дозу селена. Если не орехи, то потребность в селене закроют 20–50 гр почек или тунца. Малышева уточнила, что дефицит селена повышает риск развития рака на 30%.

В свою очередь, врач-офтальмолог Михаил Коновалов заметил, что селен — это ещё и мощнейший антиоксидант. Помимо противоракового эффекта, он ещё защищает нервные клетки и зрение. Врач-кардиолог Герман Гандельман напомнил, что селен нужен для правильной работы щитовидной железы и выработки гормонов.

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