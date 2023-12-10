Врач назвала внешние признаки качественной пломбы

Первое правило хорошей пломбы — она не выделяется на фоне зуба и имеет естественный оттенок. Плюс если пломба поставлена правильно, она будет шифроваться под родной зуб и по форме.

Некачественная пломба плохо прилегает к зубу, а ещё быстро теряет форму и цвет.

Ещё один признак того, что с вашим зубом теперь всё хорошо, — это правильно сформированные контактные пункты. Пломба должна подходить под прикус, а её поверхность — быть гладкой и не чувствоваться во рту.

Но главный признак, благодаря которому можно понять, что пломба качественная, — не внешний. Это отсутствие болезненных или дискомфортных ощущений, уточнила врач.

А бывает, начинают выделяться и части зубов, на которых нет пломбы, — на них появляются белые пятна. Это состояние называется «флюороз». Это реакция эмали на избыток фторидов, [объяснила](https://infoforme.ru/zdorove/chem-opasny-belye-pyatna-na-zubakh-otvet-stomatologa-09-11-2023.htm врач-стоматолог Татьяна Тополева.