Врач объяснил, как сбить температуру без таблеток

Прежде всего, врач посоветовал пить побольше жидкости. Он объяснил, что при лихорадке организм теряет много воды и ему грозит обезвоживание. Так что эти потери нужно компенсировать. Идеально подойдут чаи, бульоны, натуральные соки и простая вода. И лучше держать кувшин всегда под рукой.

Сбить температуру помогут и холодные компрессы. Полотенце, смоченное в холодной воде, хорошо охладит пылающий лоб. Правда, долго такие компрессы лучше не держать — 15–20 минут. Поможет чувствовать себя лучше и свежий воздух, так что не ленитесь регулярно проветривать помещение. А чтобы тело не перегревалось, лучше одеться в свободную и лёгкую одежду и не укутываться без надобности в одеяло.

Нормализовать температуру способен и здоровый сон. Болеющим врач посоветовал больше отдыхать и лежать в постели, а не работать или делать домашние дела.

Жито напомнил, что эти способы помогут лишь сбить температуру, а не вылечить болезнь. При этом жаропонижающими препаратами не стоит злоупотреблять, но если температура не снижается, то принять их можно.

О том, как понять, когда пора сбивать температуру, можно почитать здесь.