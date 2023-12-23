Здоровье
12:40, 23 декабря 2023
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Врач объяснил, как связаны плохой сон и диабет

У нарушения сна может быть множество причин — от физических до психологических. Но, оказывается, есть связь и с диабетом. По словам сомнолога, профессора, д. м. н. заслуженного врача России Романа Бузунова, плохой сон может говорить либо о преддиабетическом состоянии, либо о том, что диабет уже есть. Кроме этого, нарушения сна могут привести к повышению уровня сахара в крови и проявлению инсулинорезистентности.

Врач объяснил, как связаны плохой сон и диабет
© Freepik/freepik

Сомнолог объяснил, почему из-за проблем со сном увеличивается риск развития сахарного диабета.

Во-первых, нехватка сна приводит к выбросу гормона стресса кортизола, а его выработка провоцирует повышение уровня глюкозы в крови.

Во-вторых, плохой сон влияет на чувствительность тканей к инсулину — приводит к росту уровня сахара в крови.

В-третьих, он повышает уровень воспалительных маркеров, который тоже влияет на уровень глюкозы и степень её усвоения.

А ранее учёные выяснили, что вероятность появления сахарного диабета выше у тех, кто поздно завтракает и ужинает. Исследование с участием более 100 000 человек длилось семь лет.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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