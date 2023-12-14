Врач объяснил, почему людей стали поражать по 3 инфекции одновременно

Учёные пришли к выводу, что отдельные белки коронавируса вызывают гипериммунную реакцию, которая в итоге приводит к преждевременному старению иммунной системы. Истощается запас наивных иммунных клеток, которые должны защищать нас в течение всей жизни, причём не только от инфекций, но и от рака.

К тому же ковид может вносить дисбаланс в работу иммунной системы и формировать длительно сохраняющиеся очаги в разных тканях, которые стимулируют развитие аутоиммунных процессов.

Как рассказал Соловьёв «Фонтанке», во всём мире уже фиксируют рост аутоиммунных заболеваний. А то, что иммунная система утрачивает контроль за развитием раковых заболеваний, в перспективе грозит «омоложением» онкологических и нейродегенеративных болезней, констатировал он.