Врач объяснил, почему людей стали поражать по 3 инфекции одновременно
Сегодня уже никого не удивишь тем, что человека могут атаковать одновременно несколько инфекций — от ОРВИ до микоплазмоза. Почему болячки стали так свирепствовать? Оказывается, виноват коронавирус. Из-за него наша иммунная система стала больше подвержена разным возбудителям болезней, рассказал врач Александр Соловьёв. И это не единственный удар ковида по нашему иммунитету.
Учёные пришли к выводу, что отдельные белки коронавируса вызывают гипериммунную реакцию, которая в итоге приводит к преждевременному старению иммунной системы. Истощается запас наивных иммунных клеток, которые должны защищать нас в течение всей жизни, причём не только от инфекций, но и от рака.
К тому же ковид может вносить дисбаланс в работу иммунной системы и формировать длительно сохраняющиеся очаги в разных тканях, которые стимулируют развитие аутоиммунных процессов.
Как рассказал Соловьёв «Фонтанке», во всём мире уже фиксируют рост аутоиммунных заболеваний. А то, что иммунная система утрачивает контроль за развитием раковых заболеваний, в перспективе грозит «омоложением» онкологических и нейродегенеративных болезней, констатировал он.