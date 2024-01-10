Врач объяснил, почему полезно гулять в 20-градусный мороз
Нас с детства приучают не гулять на холоде, но стоит ли на самом деле опасаться прогулок на морозе? Оказалось, холодный воздух полезен для дыхания, он помогает тренировать дыхательные пути, рассказал пульмонолог, доктор медицинских наук Валерий Катюхин. Морозный воздух выводит из организма лишнюю мокроту и слизь. Но учтите: речь идёт не об экстремально низких температурах.
Когда человек дышит на морозе, объяснил пульмонолог, холодный воздух проходит через все структуры дыхательных путей: нос, верхние, средние и нижние носовые ходы между хоанами, далее через трахею, бронхи и т.д. По пути воздух заставляет работать реснички мерцательного эпителия и другие органы дыхания, которые очищают его от примесей и влаги.
«Поэтому при дыхании через нос холодным атмосферным воздухом происходит как бы тренировка всех структур дыхательных путей», — рассказал Валерий Катюхин изданию «Петербургский дневник».
Параллельно холодный воздух заставляет сжиматься сосуды, благодаря чему у человека из организма выходит лишняя слизь.
«Происходит очищение всех слизистых оболочек от застоявшейся мокроты, удаление прилипших твёрдых частичек воздуха, а вместе с ними и бактерий, и вирусов», — добавил пульмонолог.
Он напомнил, что, когда в школах из-за морозов отменяют занятия, многие дети не идут греться домой, а веселятся на улице и радостно катаются с горок. При этом никто из-за холодного воздуха не страдает.
Но холодный воздух полезен в меру, подчеркнул врач. Детям не нужно гулять при температуре –25, а взрослым — при –30 и –40 градусах. На таком морозе органы дыхания не тренируются, зато иммунная защита ослабевает. Также нельзя находиться на морозе людям с ОРВИ.