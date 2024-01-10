Врач объяснил, почему полезно гулять в 20-градусный мороз

Когда человек дышит на морозе, объяснил пульмонолог, холодный воздух проходит через все структуры дыхательных путей: нос, верхние, средние и нижние носовые ходы между хоанами, далее через трахею, бронхи и т.д. По пути воздух заставляет работать реснички мерцательного эпителия и другие органы дыхания, которые очищают его от примесей и влаги.

«Поэтому при дыхании через нос холодным атмосферным воздухом происходит как бы тренировка всех структур дыхательных путей », — рассказал Валерий Катюхин изданию «Петербургский дневник».

Параллельно холодный воздух заставляет сжиматься сосуды, благодаря чему у человека из организма выходит лишняя слизь.

«Происходит очищение всех слизистых оболочек от застоявшейся мокроты, удаление прилипших твёрдых частичек воздуха, а вместе с ними и бактерий, и вирусов», — добавил пульмонолог.

Он напомнил, что, когда в школах из-за морозов отменяют занятия, многие дети не идут греться домой, а веселятся на улице и радостно катаются с горок. При этом никто из-за холодного воздуха не страдает.

Но холодный воздух полезен в меру, подчеркнул врач. Детям не нужно гулять при температуре –25, а взрослым — при –30 и –40 градусах. На таком морозе органы дыхания не тренируются, зато иммунная защита ослабевает. Также нельзя находиться на морозе людям с ОРВИ.