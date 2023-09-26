Врач объяснил, почему стояние на гвоздях подходит не всем
Когда методы традиционной медицины не помогают, люди порой прибегают к нетрадиционным способам оздоровления. Один из них — стояние на гвоздях. Любители этой практики отмечают, что у неё есть целый ряд положительных сторон. По их словам, гвоздестояние улучшает циркуляцию крови, массажирует биологически активные точки и оказывает медитативный эффект. Впрочем, такой способ поправить здоровья подойдёт не всем, предупредил врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.
© Stable Diffusion
Специалист отметил, что острый гвоздь — это всё-таки острый гвоздь, со всеми вытекающими. Так что тут всё будет зависеть от индивидуального болевого порога, состояния нервной системы и состояния соединительной ткани.
«Как и с любыми "нетрадиционными" методами оздоровления, здесь нужно слушать своё тело. Если оно кричит "Ой!", а не "Ура!", то, возможно, это не ваш метод», — заявил Животов.
А если вы всё-таки решились попробовать, то проверьте хотя бы, чтобы гвозди не были ржавыми, указал врач. Иначе так можно столбняк подхватить.
Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, можно ли похудеть с помощью остеопатии.