Врач объяснил, почему стояние на гвоздях подходит не всем

Специалист отметил, что острый гвоздь — это всё-таки острый гвоздь, со всеми вытекающими. Так что тут всё будет зависеть от индивидуального болевого порога, состояния нервной системы и состояния соединительной ткани.

«Как и с любыми "нетрадиционными" методами оздоровления, здесь нужно слушать своё тело. Если оно кричит "Ой!", а не "Ура!", то, возможно, это не ваш метод», — заявил Животов.

А если вы всё-таки решились попробовать, то проверьте хотя бы, чтобы гвозди не были ржавыми, указал врач. Иначе так можно столбняк подхватить.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, можно ли похудеть с помощью остеопатии.