Врач объяснил, почему есть творог на завтрак бесполезно для костей
Все знают, что молочные продукты — источник кальция. Вот почему многие любят есть на завтрак творог. Только вот, похоже, такая пищевая привычка никак не поможет вам пополнить запасы этого важного микроэлемента в организме. Почему так и нужно ли тогда совсем отказаться от творога в рационе, рассказал травматолог-ортопед, руководитель Центра комплементарной медицины Геннадий Данильченко.
Убирать творог из рациона не нужно. Организм постоянно расходует кальций, поэтому он должен поступать с пищей, отметил врач.
Только есть творог надо не на завтрак, а на ужин, заявил Данильченко. Всё потому, что кальциевый обмен запускается только ночью, привело совет ортопеда издание 45.ru.
Тем, кто хочет пополнить запасы кальция с помощью биодобавок, важно знать, что различные его виды усваиваются по-разному. Почитайте, какой кальций организм любит больше всего.