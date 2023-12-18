Врач объяснил, почему есть творог на завтрак бесполезно для костей

Убирать творог из рациона не нужно. Организм постоянно расходует кальций, поэтому он должен поступать с пищей, отметил врач.

Только есть творог надо не на завтрак, а на ужин, заявил Данильченко. Всё потому, что кальциевый обмен запускается только ночью, привело совет ортопеда издание 45.ru.

Тем, кто хочет пополнить запасы кальция с помощью биодобавок, важно знать, что различные его виды усваиваются по-разному. Почитайте, какой кальций организм любит больше всего.