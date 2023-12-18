Здоровье
17:20, 18 декабря 2023
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Врач объяснил, почему есть творог на завтрак бесполезно для костей

Все знают, что молочные продукты — источник кальция. Вот почему многие любят есть на завтрак творог. Только вот, похоже, такая пищевая привычка никак не поможет вам пополнить запасы этого важного микроэлемента в организме. Почему так и нужно ли тогда совсем отказаться от творога в рационе, рассказал травматолог-ортопед, руководитель Центра комплементарной медицины Геннадий Данильченко.

Врач объяснил, почему есть творог на завтрак бесполезно для костей
© Freepik

Убирать творог из рациона не нужно. Организм постоянно расходует кальций, поэтому он должен поступать с пищей, отметил врач.

Только есть творог надо не на завтрак, а на ужин, заявил Данильченко. Всё потому, что кальциевый обмен запускается только ночью, привело совет ортопеда издание 45.ru.

Тем, кто хочет пополнить запасы кальция с помощью биодобавок, важно знать, что различные его виды усваиваются по-разному. Почитайте, какой кальций организм любит больше всего.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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infoforme.ru, 2023 г. 18+

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