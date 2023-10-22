Врач объяснил, почему вредно подолгу сидеть на унитазе
Почти у каждого в семье есть такие товарищи, которые занимают туалет на 20–30 минут, а то и больше. Другие члены семьи из-за этого часто негодуют, но при этом искренне недоумевают, почему всё-таки так долго. При этом в норме поход в туалет не должен занимать более 5 минут. О том, какие последствия ждут тех, что не укладывается в тайминг, рассказал проктолог DocMed Константин Коршунов.
Врач объяснил, что некоторые люди могут долго сидеть в туалете из-за запора. Эта ситуация требует определённо больше времени для очищения кишечника, поэтому процесс затягивается. А вообще это не здорово, так что лучше обратиться к врачу.
Также в туалете засиживаются те, кто уже все нужные дела сделал и просто сидит на горшке за книгой или в телефоне. Хоть врач и признал, что для мужчин туалет — это место сакральное, но заметил, что такая привычка очень легко может навредить.
Всё дело в том, что некоторые вещи человек делает на автомате: водит машину, ездит на велосипеде и… тужится на унитазе. Эта привычка приводит к притоку крови к геморроидальным сплетениям, а значит, если такое продолжается из раза в раз, то «посиделки» могут обернуться геморроем.
О том, что делать, если появился геморрой, можно узнать тут.