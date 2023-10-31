Врач объяснил, работает ли правило 3 секунд для упавшей на пол еды
Если успеть поднять упавшую еду за 3 секунды, то бактерии не успеют на ней осесть. Это «правило» слышал каждый, а некоторые ему безукоризненно следуют ещё с детства. Кто-то продолжает курить упавшую на землю сигарету, а кто-то не побрезгует съесть и упавшую на пол котлету. Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, почему никакие 3 секунды не спасут продукты от загрязнения.
«Правило 3 секунд» — выдумка, уверен Кондрахин. В беседе с «Лентой.ру» врач напомнил, что все мы живём не в стерильной среде. Если что-то падает на пол, оно загрязняется в момент. Как говорится, что упало, то пропало.
«Представьте падение предмета в грязь. Если вы его поднимете за 3 секунды, много грязи будет?» — заставил задуматься медик.
По его словам, зрение человека не позволяет разглядеть микробы, которые остаются на предметах. А меж тем на упавшем продукте может оказаться кишечная палочка. На поверхности земли обычно находятся гельминты (черви) и их яйца. В дом паразитов могут принести животные, которые гуляют на улице.
Загрязняются даже продукты, которые просто подолгу лежат на столе. Ранее мы рассказывали, почему нельзя есть пищу с любым количеством плесени.