Врач объяснил, работает ли правило 3 секунд для упавшей на пол еды

«Правило 3 секунд» — выдумка, уверен Кондрахин. В беседе с «Лентой.ру» врач напомнил, что все мы живём не в стерильной среде. Если что-то падает на пол, оно загрязняется в момент. Как говорится, что упало, то пропало.

«Представьте падение предмета в грязь. Если вы его поднимете за 3 секунды, много грязи будет?» — заставил задуматься медик.

По его словам, зрение человека не позволяет разглядеть микробы, которые остаются на предметах. А меж тем на упавшем продукте может оказаться кишечная палочка. На поверхности земли обычно находятся гельминты (черви) и их яйца. В дом паразитов могут принести животные, которые гуляют на улице.

Загрязняются даже продукты, которые просто подолгу лежат на столе. Ранее мы рассказывали, почему нельзя есть пищу с любым количеством плесени.