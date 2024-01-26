Врачи объяснили, виновата ли шапка в появлении перхоти

В эфире телепрограммы «О самом главном» Никитин и Ромашкина перечислили самые расхожие выдумки о перхоти.

Перхоть появляется из-за дисбактериоза. Во-первых, такой болезни вообще нет. Во-вторых, даже то, что имеют в виду под дисбактериозом, с появлением перхоти не связано.

Перхоть появляется из-за редкого мытья головы. Это не совсем так — плохая гигиена может лишь провоцировать появление проблем, которые, в свою очередь, приведут к возникновению перхоти.

Перхоть может возникать из-за ношения шапки. На самом деле ношение шапки никак не влияет на это

Перхоть можно вычесать. Даже пробовать не стоит — станет только хуже.

А вот что правда, так это то, что перхоть возникает из-за грибковой инфекции, липофильного грибка. Подробнее о реальных причинах появления перхоти — здесь.