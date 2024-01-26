Здоровье
Опубликовано 26 января 2024, 23:20
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Врачи объяснили, виновата ли шапка в появлении перхоти

Голову даже самого помешанного на чистоте человека однажды может покрыть перхоть. Принято думать, что достаточно просто часто мыть голову, и белый пепел вашего горящего разума никто больше не заметит. Но это миф. Также к мифам относится утверждение, будто перхоть может появиться из-за частого ношения шапки. Чего ещё мы не знаем о перхоти — рассказали врач-гастроэнтеролог Артем Никитин и врач-дерматолог Анастасия Ромашкина.
Врачи объяснили, виновата ли шапка в появлении перхоти
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В эфире телепрограммы «О самом главном» Никитин и Ромашкина перечислили самые расхожие выдумки о перхоти.

Перхоть появляется из-за дисбактериоза. Во-первых, такой болезни вообще нет. Во-вторых, даже то, что имеют в виду под дисбактериозом, с появлением перхоти не связано.

Перхоть появляется из-за редкого мытья головы. Это не совсем так — плохая гигиена может лишь провоцировать появление проблем, которые, в свою очередь, приведут к возникновению перхоти.

Перхоть может возникать из-за ношения шапки. На самом деле ношение шапки никак не влияет на это

Перхоть можно вычесать. Даже пробовать не стоит — станет только хуже.

А вот что правда, так это то, что перхоть возникает из-за грибковой инфекции, липофильного грибка. Подробнее о реальных причинах появления перхоти — здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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