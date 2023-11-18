Передоз витаминов ведёт к деменции и другим страшным болезням, объяснила врач

Одна девушка из Шотландии — Дена Рендалл — решила подзарядить себя витаминами и села на овощную диету. В ней были только морковь, картошка и болгарский перец. Дама ела и худела, пока окружающие не стали говорить ей, что её цвет лица, мягко говоря, изменился — она стала оранжевой. Походы по врачам помогли выяснить, что у неё развилась каротинемия, то есть передозировка бета-каротином, которым богата морковь.

Как говорит врач-диетолог Елена Соломатина, переизбыток витаминов и провитаминов не всегда лучше, чем недостаток. Если за один раз съесть много продуктов, богатых бета-каротином, то на коже может появиться желтизна. Правда, это не опасно и организм сможет справиться с этим состоянием.

Опасность таит в себе и переизбыток других витаминов. Например, если переборщить с витамином D, может снизиться иммунитет, могут начаться нарушения в работе сердца и сосудов, развиться нейродегенеративные заболевания — болезнь Альцгеймера, Паркинсона или деменция.

Врач призвала также не увлекаться продуктами с большой концентрацией витаминов. Той же печенью трески. По её словам, одной баночки на семью достаточно — бросаться в крайности не нужно.

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