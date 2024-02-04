Врач объяснила, как не пропустить ожирение у ребёнка. Снимайте мерки

Родителям ребёнка, подозревающим, что есть проблема с весом, важно фиксировать, сколько он набрал и насколько вырос за год. Эти данные потребуются педиатру и эндокринологу. Ещё специалист может спросить, с каким весом ребёнок родился и как развивался.

Если он определит избыточную массу тела — даст индивидуальные профилактические рекомендации. Это коррекция питания, адекватная физическая нагрузки, улучшение сна. ограничение гаджетов. Они позволят не допустить ожирения в будущем.

Если же проблемой окажется ожирение, нужно будет обратиться к детскому эндокринологу и пройти углублённое обследование. Оно включает анализ крови, УЗИ печени и электрокардиограмму.

Тараско напомнила, что частые причины ожирения у детей и взрослых — это cахарный диабет 2-го типа, неалкогольная жировая болезнь печени, нарушение сна, апноэ сна и депрессия.

А ранее врач-генетик рассказала, почему именно полнота может передаваться от родителей. Многое зависит от состояния матери во время беременности.