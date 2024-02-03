Врач объяснила, что крем для вымени коров сотворит с вашим лицом

Как объяснила врач-дерматолог, у этого средства нет доказательного действия в отношении кожи людей и их кожных заболеваний. Вдобавок неизвестно, насколько оно безопасно. В результате из-за использования такого крема могут проявиться неожиданные побочные эффекты.

Как люди догадались мазать свою кожу кремом, предназначенным для коров? Всё началось в 2018 году, когда британская газета Daily Mail опубликовала ошеломляющую статью. В ней говорилось, что молодая женщина вылечила таким кремом тяжёлую экзему. После этого жители разных стран начали пробовать средство на себе.

Давайте разберёмся, есть ли в составе крема чудодейственные компоненты. По словам дерматолога, когда их только начали производить, внутри был ланолин, который по сей день используют в лечении некоторых заболеваний кожи у людей.

Со временем состав крема слегка изменился — в него добавили флорализин и фитофлоран.

Первый, по словам производителей, даёт питательный, смягчающий и заживляющий эффекты и даже улучшает микроциркуляцию крови. В нём якобы есть целый набор полезных компонентов: аминокислоты, ферменты, полисахариды, фосфолипиды, микроэлементы и сразу несколько витаминов — А, В, F, E и D.

Фитофлоран, который получают из вытяжки более чем 30 растений, обладает тонизирующим, антисептическим, противовоспалительным, питательным свойствами, заявляют изготовители кремов для коровьего вымени.

Также в составе таких средств есть экстракты ромашки, календулы, свёклы, конского каштана, масло чайного дерева, соевое и пальмовое, гидролизат коллагена, эмульсионный воск и медицинский вазелин.

Кандинская отметила, что каждому решать, пользоваться ли таким кремом. По её словам, главное — беречь её и применять то, что ей подходит. Но без доказательной базы и с шансом получить побочки эта затея выглядит сомнительной.

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