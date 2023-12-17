Здоровье
01:00, 17 декабря 2023
1 мин.

Врач объяснила, как есть и худеть. Здесь пригодятся крепкие и здоровые зубы

Мечта многих — есть и не толстеть, а ещё и сбрасывать вес — вполне доступна. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Кузина со ссылкой на нидерландских учёных. Они выяснили, что употребление хрустящих продуктов (полезных — вроде овощей и фруктов) снижает потребление калорий на 26%. Почему так получается, специалистка объяснила ниже.

Врач объяснила, как есть и худеть. Здесь пригодятся крепкие и здоровые зубы
© Louis Hansel / Unsplash

Как рассказала нутрициолог Кузина, хрустящие продукты обладают некоторыми свойствами, которые помогают не набирать вес или терять его, не прикладывая никаких усилий. Почему?

  1. Хрустящие продукты сложнее жевать, поэтому на них уходит больше времени. До того как придёт чувство насыщения, съесть удаётся меньше, чем альтернативного продукта.
  2. В хрустящих продуктах полно клетчатки, которая надолго утоляет голод.
  3. В них меньше калорий, чем в других продуктах.
  4. Они богаты полезными витаминами и минералами, которые поддерживают иммунитет, работу сердца, мозга и других внутренних органов.

На самом деле худеть не так сложно, если разбираться в процессе. Например, при правильном питании можно есть даже куриную кожу, только вот с нюансами. О них узнать можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.