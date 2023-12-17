Врач объяснила, как есть и худеть. Здесь пригодятся крепкие и здоровые зубы

Как рассказала нутрициолог Кузина, хрустящие продукты обладают некоторыми свойствами, которые помогают не набирать вес или терять его, не прикладывая никаких усилий. Почему?

Хрустящие продукты сложнее жевать, поэтому на них уходит больше времени. До того как придёт чувство насыщения, съесть удаётся меньше, чем альтернативного продукта. В хрустящих продуктах полно клетчатки, которая надолго утоляет голод. В них меньше калорий, чем в других продуктах. Они богаты полезными витаминами и минералами, которые поддерживают иммунитет, работу сердца, мозга и других внутренних органов.

На самом деле худеть не так сложно, если разбираться в процессе. Например, при правильном питании можно есть даже куриную кожу, только вот с нюансами. О них узнать можно здесь.