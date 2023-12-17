01:00, 17 декабря 2023
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Врач объяснила, как есть и худеть. Здесь пригодятся крепкие и здоровые зубы
Мечта многих — есть и не толстеть, а ещё и сбрасывать вес — вполне доступна. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Кузина со ссылкой на нидерландских учёных. Они выяснили, что употребление хрустящих продуктов (полезных — вроде овощей и фруктов) снижает потребление калорий на 26%. Почему так получается, специалистка объяснила ниже.
Как рассказала нутрициолог Кузина, хрустящие продукты обладают некоторыми свойствами, которые помогают не набирать вес или терять его, не прикладывая никаких усилий. Почему?
- Хрустящие продукты сложнее жевать, поэтому на них уходит больше времени. До того как придёт чувство насыщения, съесть удаётся меньше, чем альтернативного продукта.
- В хрустящих продуктах полно клетчатки, которая надолго утоляет голод.
- В них меньше калорий, чем в других продуктах.
- Они богаты полезными витаминами и минералами, которые поддерживают иммунитет, работу сердца, мозга и других внутренних органов.
На самом деле худеть не так сложно, если разбираться в процессе. Например, при правильном питании можно есть даже куриную кожу, только вот с нюансами. О них узнать можно здесь.