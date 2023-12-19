Врач объяснила, как окружность талии влияет на развитие инсульта и рака

Выделяют также гиноидный, андроидный и смешанный типы ожирения. При гиноидном типе ожирения жировые отложения можно заметить в области ягодиц и бёдер, поэтому фигура похожа на грушу.

Андроидный тип характерен тем, что комплекция тела напоминает яблоко, так как жир в основном откладывается в области талии и на ногах. Он опасен тем, что висцеральный жир скапливается не только снаружи, но и обволакивает внутренние органы, что может привести к сдавливанию печени и сердца.

Ожирение сильно влияет на организм, добавила эндокринолог. Его опасные последствия — сахарный диабет, нарушение углеводного обмена, апноэ и другие.

В погоне за стройностью некоторые хотят срезать путь. Они увлекаются популярными в интернете упражнениями, которые якобы помогают убирать жир с конкретного участка тела. Почему их усилия обречены на провал, объяснил фитнес-эксперт.