Врач объяснила, как окружность талии влияет на развитие инсульта и рака
Ожирение — это одна из самых распространённых проблем со здоровьем сегодня. Избыточный вес нагружает не только опорно-двигательный аппарат, но и весь организм. Ожирение бывает нескольких видов. Чем они отличаются, как влияют на здоровье и почему важно следить за окружностью талии, рассказала врач-эндокринолог центра здоровья Verba Mayr Наталия Кирдянкина.
Официальная классификация разделяет понятия «лишний вес» и «ожирение». Всё зависит от индекса массы тела (ИМТ). Если он составляет от 25 до 30, это считается избыточной массой тела. Всё, что выше 30, — ожирение. Но от этой методики в последнее время отходят.
«Сейчас врачи стараются не разделять понятия "ожирение" и "избыточный вес". Мы ставим диагноз "абдоминальное ожирение" и оперируем окружностью талии, т. к. это понятие наиболее точно характеризует проблему лишнего веса», — сказала эндокринолог.
Ожирение бывает висцеральным, когда речь идёт про ожирение жизненно важных органов — печени, поджелудочной железы, сердца. Ключевой его фактор — жир на животе (абдоминальное ожирение). Такой тип ожирения повышает риски сахарного диабета 2 типа, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также связан с общим риском смертности.
«Даже небольшое уменьшение талии (на 10%) сократит долю висцерального жира на 39%, уменьшит воспалительный гормон лептин и увеличит протекторный гормон жировой ткани — адипонектин. При этом снизятся риски сахарного диабета 2 типа, инфаркта миокарда, инсульта, рака и деменции», — отметила врач.
Выделяют также гиноидный, андроидный и смешанный типы ожирения. При гиноидном типе ожирения жировые отложения можно заметить в области ягодиц и бёдер, поэтому фигура похожа на грушу.
Андроидный тип характерен тем, что комплекция тела напоминает яблоко, так как жир в основном откладывается в области талии и на ногах. Он опасен тем, что висцеральный жир скапливается не только снаружи, но и обволакивает внутренние органы, что может привести к сдавливанию печени и сердца.
Ожирение сильно влияет на организм, добавила эндокринолог. Его опасные последствия — сахарный диабет, нарушение углеводного обмена, апноэ и другие.
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