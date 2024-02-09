Врач объяснила, как подготовиться к Великому посту

Как подготовить организм к Великому посту

Тем, кому состояние здоровья позволяет поститься, следует заранее начать питаться иначе.

За несколько недель до начала поста включите в рацион те продукты, которые будут на ваших трапезах во время него. Тем, кто привык есть немного овощей, круп и фруктов, нужно заранее увеличить их количество. В овощах и бобовых очень много клетчатки, и если организм резко начать ею наполнять, он может ответить неполадками с ЖКТ — вздутием и метеоризмом. Перестаньте есть все продукты с жирами животного происхождения. Постепенно замените их на растительные. Ешьте меньше жирного мяса. Замена — курица или рыба. Затем введите в рацион белки растительного происхождения. Если в пост собираетесь дополнять еду специями, сделайте это ещё до него. Иначе с непривычки пострадают система ЖКТ, стенки желудка и пищеварение.

Кому нельзя поститься

Напомним, пост с диетической стороны для организма — дело нелёгкое. Поэтому отдельным группам людей такой эксперимент просто запрещён. Это:

имеющие проблемы со здоровьем;

беременные и кормящие женщины;

путешественники.

Почему пост не диета

Очень много внимания накануне любого поста уделяют именно еде. В этом есть смысл. Но ещё важно понимать, что соблюдать пост — не значит просто поставить себя в рамки таких ограничений.

В первую очередь пост — это время серьёзной духовной работы над собой и милосердия, напомнил протоирей Александр Шимбалев. Ограничения в питании нужны лишь для того, чтобы еда не отягощала тело, а душа, обратившись к Богу, возвысилась в молитве.