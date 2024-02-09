Здоровье
Опубликовано 09 февраля 2024, 02:00
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Врач объяснила, как подготовиться к Великому посту

В 2024 году Великий пост начнётся 18 марта. Подготовка важна, так как это время ограничений самое длинное из всех возможных. Если собираетесь держать весь пост, то ужаться в своих кулинарных предпочтениях придётся на полтора месяца — до 4 мая. Как помочь организму плавно войти в этот период, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Врач объяснила, как подготовиться к Великому посту
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Зачем готовиться к посту

Пост неразрывно связан с изменением привычного порядка питания. Для организма такое положение дел — чистый стресс, поэтому нужно его предупредить и плавно подготовить к переменам.

«Если человек постепенно начнёт ограничивать себя в привычной еде и будет поэтапно вводить постные продукты, организм начнёт привыкать к такому питанию и не испытает стресса во время поста», — объяснила врач.

Как подготовить организм к Великому посту

Тем, кому состояние здоровья позволяет поститься, следует заранее начать питаться иначе.

  1. За несколько недель до начала поста включите в рацион те продукты, которые будут на ваших трапезах во время него.

  2. Тем, кто привык есть немного овощей, круп и фруктов, нужно заранее увеличить их количество. В овощах и бобовых очень много клетчатки, и если организм резко начать ею наполнять, он может ответить неполадками с ЖКТ — вздутием и метеоризмом.

  3. Перестаньте есть все продукты с жирами животного происхождения. Постепенно замените их на растительные.

  4. Ешьте меньше жирного мяса. Замена — курица или рыба. Затем введите в рацион белки растительного происхождения.

  5. Если в пост собираетесь дополнять еду специями, сделайте это ещё до него. Иначе с непривычки пострадают система ЖКТ, стенки желудка и пищеварение.

Кому нельзя поститься

Напомним, пост с диетической стороны для организма — дело нелёгкое. Поэтому отдельным группам людей такой эксперимент просто запрещён. Это:

  • имеющие проблемы со здоровьем;
  • беременные и кормящие женщины;
  • путешественники.

Почему пост не диета

Очень много внимания накануне любого поста уделяют именно еде. В этом есть смысл. Но ещё важно понимать, что соблюдать пост — не значит просто поставить себя в рамки таких ограничений.

В первую очередь пост — это время серьёзной духовной работы над собой и милосердия, напомнил протоирей Александр Шимбалев. Ограничения в питании нужны лишь для того, чтобы еда не отягощала тело, а душа, обратившись к Богу, возвысилась в молитве.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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