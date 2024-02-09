Врач объяснила, как подготовиться к Великому посту
Зачем готовиться к посту
Пост неразрывно связан с изменением привычного порядка питания. Для организма такое положение дел — чистый стресс, поэтому нужно его предупредить и плавно подготовить к переменам.
«Если человек постепенно начнёт ограничивать себя в привычной еде и будет поэтапно вводить постные продукты, организм начнёт привыкать к такому питанию и не испытает стресса во время поста», — объяснила врач.
Как подготовить организм к Великому посту
Тем, кому состояние здоровья позволяет поститься, следует заранее начать питаться иначе.
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За несколько недель до начала поста включите в рацион те продукты, которые будут на ваших трапезах во время него.
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Тем, кто привык есть немного овощей, круп и фруктов, нужно заранее увеличить их количество. В овощах и бобовых очень много клетчатки, и если организм резко начать ею наполнять, он может ответить неполадками с ЖКТ — вздутием и метеоризмом.
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Перестаньте есть все продукты с жирами животного происхождения. Постепенно замените их на растительные.
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Ешьте меньше жирного мяса. Замена — курица или рыба. Затем введите в рацион белки растительного происхождения.
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Если в пост собираетесь дополнять еду специями, сделайте это ещё до него. Иначе с непривычки пострадают система ЖКТ, стенки желудка и пищеварение.
Кому нельзя поститься
Напомним, пост с диетической стороны для организма — дело нелёгкое. Поэтому отдельным группам людей такой эксперимент просто запрещён. Это:
- имеющие проблемы со здоровьем;
- беременные и кормящие женщины;
- путешественники.
Почему пост не диета
Очень много внимания накануне любого поста уделяют именно еде. В этом есть смысл. Но ещё важно понимать, что соблюдать пост — не значит просто поставить себя в рамки таких ограничений.
В первую очередь пост — это время серьёзной духовной работы над собой и милосердия, напомнил протоирей Александр Шимбалев. Ограничения в питании нужны лишь для того, чтобы еда не отягощала тело, а душа, обратившись к Богу, возвысилась в молитве.