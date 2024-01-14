Здоровье
07:00, 14 января 2024
1 мин.

Врач объяснила, когда бесполезно тратиться на ушные капли. Лечимся правильно

В народе бытует мнение, что капли для ушей помогут при любой проблеме с ушами, как такая универсальная таблетка. Однако это далеко не так, ведь ушной канал имеет барьеры, которые просто не пропускают лекарство дальше. Оториноларинголог Лозовицкая объяснила, какие бывают капли, в каком случае ими можно реально помочь, а в каких — можно даже не пытаться.

Врач объяснила, когда бесполезно тратиться на ушные капли. Лечимся правильно
© prostooleh / Freepik

Как объяснила оториноларинголог Марина Лозовицкая, ушные капли можно условно поделить по основному действующему компоненту, например:

  • обезболивающее (лидокаин);
  • противовоспалительное средство;
  • антибиотики;
  • противогрибковое средство;
  • гормон.

Когда капли действительно подействуют:

  1. при наружном отите;
  2. при перфоративном среднем отите, когда барабанная перепонка повредилась из-за травмы или гнойного процесса.

При среднем отите (катаральном, гнойном, экссудативном) капать в уши нет смысла: воспаление находится глубже, в среднем ухе, и барабанная перепонка туда лекарство просто не пропустит.

Капли с лидокаином в какой-то степени помогут при боли в ухе, но нестероидные противовоспалительные препараты справятся с этим лучше.

Как использовать капли в уши?

Проверьте, что:

  1. пациент подходит по возрасту, указанному на каплях;
  2. капли можно при перфорации барабанной перепонки, если собрались лечить именно её (из-за спирта и антибиотиков не всё можно использовать).

ВВ

  • Погрейте капли в руке.
  • Погрейте капли в руке.- Погрейте капли в руке.
  • Закапайте 2−4 капли в каждое ухо.
  • По возможности полежите полчаса на противоположном боку.
  • Если не получится, смочите ватку в каплях и вставьте её в ухо, чтобы лекарство не вытекло, через полчаса вынимайте.

Специалисты не раз говорили, что уши чистить палочками не нужно: сера защищает ушной канал. Но что делать, если образовалась серная пробка, и как понять, что она есть? Читайте здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.