Врач объяснила, когда бесполезно тратиться на ушные капли. Лечимся правильно
В народе бытует мнение, что капли для ушей помогут при любой проблеме с ушами, как такая универсальная таблетка. Однако это далеко не так, ведь ушной канал имеет барьеры, которые просто не пропускают лекарство дальше. Оториноларинголог Лозовицкая объяснила, какие бывают капли, в каком случае ими можно реально помочь, а в каких — можно даже не пытаться.
Как объяснила оториноларинголог Марина Лозовицкая, ушные капли можно условно поделить по основному действующему компоненту, например:
- обезболивающее (лидокаин);
- противовоспалительное средство;
- антибиотики;
- противогрибковое средство;
- гормон.
Когда капли действительно подействуют:
- при наружном отите;
- при перфоративном среднем отите, когда барабанная перепонка повредилась из-за травмы или гнойного процесса.
При среднем отите (катаральном, гнойном, экссудативном) капать в уши нет смысла: воспаление находится глубже, в среднем ухе, и барабанная перепонка туда лекарство просто не пропустит.
Капли с лидокаином в какой-то степени помогут при боли в ухе, но нестероидные противовоспалительные препараты справятся с этим лучше.
Как использовать капли в уши?
Проверьте, что:
- пациент подходит по возрасту, указанному на каплях;
- капли можно при перфорации барабанной перепонки, если собрались лечить именно её (из-за спирта и антибиотиков не всё можно использовать).
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- Погрейте капли в руке.
- Погрейте капли в руке.- Погрейте капли в руке.
- Закапайте 2−4 капли в каждое ухо.
- По возможности полежите полчаса на противоположном боку.
- Если не получится, смочите ватку в каплях и вставьте её в ухо, чтобы лекарство не вытекло, через полчаса вынимайте.
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