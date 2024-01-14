Врач объяснила, когда бесполезно тратиться на ушные капли. Лечимся правильно

Как объяснила оториноларинголог Марина Лозовицкая, ушные капли можно условно поделить по основному действующему компоненту, например:

обезболивающее (лидокаин);

противовоспалительное средство;

антибиотики;

противогрибковое средство;

гормон.

Когда капли действительно подействуют:

при наружном отите; при перфоративном среднем отите, когда барабанная перепонка повредилась из-за травмы или гнойного процесса.

При среднем отите (катаральном, гнойном, экссудативном) капать в уши нет смысла: воспаление находится глубже, в среднем ухе, и барабанная перепонка туда лекарство просто не пропустит.

Капли с лидокаином в какой-то степени помогут при боли в ухе, но нестероидные противовоспалительные препараты справятся с этим лучше.

Как использовать капли в уши?

Проверьте, что:

пациент подходит по возрасту, указанному на каплях; капли можно при перфорации барабанной перепонки, если собрались лечить именно её (из-за спирта и антибиотиков не всё можно использовать).

ВВ

Погрейте капли в руке.

Погрейте капли в руке.- Погрейте капли в руке.

Закапайте 2−4 капли в каждое ухо.

По возможности полежите полчаса на противоположном боку.

Если не получится, смочите ватку в каплях и вставьте её в ухо, чтобы лекарство не вытекло, через полчаса вынимайте.

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