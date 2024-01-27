Здоровье
Опубликовано 27 января 2024, 22:00
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Врач объяснила, можно ли натренировать волосы, чтобы они меньше грязнились

Бытует мнение, что волосы нужно мыть определённое количество раз в неделю — кто-то считает, что делать это нужно реже, а кто-то — чаще. Однако трихолог Анастасия Курская заявляет, что всё куда проще — конкретного числа нет, потому что волосы нужно мыть тогда, когда они пачкаются, то есть по мере загрязнения. А когда этот момент настаёт, специалистка объяснила ниже.
Врач объяснила, можно ли натренировать волосы, чтобы они меньше грязнились
© Lindsay Cash / Unsplash

По словам врача, кандидата медицинских наук, частота «головомойки» зависит от нескольких факторов. Например:

  • типа кожи головы (если она жирная, то мыть волосы можно хоть каждый день, сухой часто требуется один раз в неделю, а нормальной — пару раз в неделю);
  • длины и структуры волос (короткие волосы становятся грязными быстрее, а кудрявые — медленнее);
  • сезонности (летом и зимой волосы мыть приходится чаще из-за жары и головных уборов);
  • неправильного ухода (если часто моете голову, то нужно брать средства для ежедневного применения);
  • избытка стайлинговых средств (если для вечеринки залили голову стайлингом, то смыть его нужно тем же вечером, не нужно ждать сколько-то дней).

Можно ли приучить волосы меньше пачкаться?

Нет, на волосы налипает грязь, а сальные железы вырабатывают секрет в стандартном темпе. Если мыть голову чаще, она не привыкнет быстрее пачкаться.

Так же работает и в другую сторону — если реже мыть голову, она не привыкнет быть чище. Наоборот, если выжидать сроки с грязной головой, то можно получить перхоть, зуд, микровоспаления и даже алопецию.

Об этом говорила и трихолог Юлия Нагайцева. Подробнее о том, как случайно не растерять все волосы, можно почитать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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