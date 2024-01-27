Врач объяснила, можно ли натренировать волосы, чтобы они меньше грязнились

По словам врача, кандидата медицинских наук, частота «головомойки» зависит от нескольких факторов. Например:

типа кожи головы (если она жирная, то мыть волосы можно хоть каждый день, сухой часто требуется один раз в неделю, а нормальной — пару раз в неделю);

длины и структуры волос (короткие волосы становятся грязными быстрее, а кудрявые — медленнее);

сезонности (летом и зимой волосы мыть приходится чаще из-за жары и головных уборов);

неправильного ухода (если часто моете голову, то нужно брать средства для ежедневного применения);

избытка стайлинговых средств (если для вечеринки залили голову стайлингом, то смыть его нужно тем же вечером, не нужно ждать сколько-то дней).

Можно ли приучить волосы меньше пачкаться?

Нет, на волосы налипает грязь, а сальные железы вырабатывают секрет в стандартном темпе. Если мыть голову чаще, она не привыкнет быстрее пачкаться.

Так же работает и в другую сторону — если реже мыть голову, она не привыкнет быть чище. Наоборот, если выжидать сроки с грязной головой, то можно получить перхоть, зуд, микровоспаления и даже алопецию.

Об этом говорила и трихолог Юлия Нагайцева. Подробнее о том, как случайно не растерять все волосы, можно почитать здесь.