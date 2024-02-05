Врач объяснила, можно ли похудеть в бассейне

Похудеть в бассейне очень даже реально — за один час занятий в среднем темпе можно сжечь около 500 калорий.

Кроме того, в плавании задействуются почти все группы мышц. Если плавать регулярно, улучшится тонус мышц, повысится выносливость, укрепится сердечно-сосудистая система.

Плавание активизирует отток лимфы, что помогает уменьшить или предотвратить отёки. А ещё плавание помогает проработать глубокие мышцы спины и пресса и сформировать правильную осанку, рассказала врач-физиотерапевт, врач ЛФК Ольга Хмара порталу «Доктор Питер».

После плавания в бассейне у некоторых может кружиться голова. Вот о чём это говорит.