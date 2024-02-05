Опубликовано 05 февраля 2024, 02:00
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Врач объяснила, можно ли похудеть в бассейне
Плавание можно назвать универсальным видом спорта. Оно подходит людям самых разных возрастов — от грудничков до пенсионеров. А ещё это самый безопасный вид физической нагрузки, потому что риск получить травму в бассейне минимальный. Главное в плавании — соблюдать технику, которую может поставить тренер. Более того, посещение бассейна может помочь сбросить вес, рассказала врач Ольга Хмара.
Похудеть в бассейне очень даже реально — за один час занятий в среднем темпе можно сжечь около 500 калорий.
Кроме того, в плавании задействуются почти все группы мышц. Если плавать регулярно, улучшится тонус мышц, повысится выносливость, укрепится сердечно-сосудистая система.
Плавание активизирует отток лимфы, что помогает уменьшить или предотвратить отёки. А ещё плавание помогает проработать глубокие мышцы спины и пресса и сформировать правильную осанку, рассказала врач-физиотерапевт, врач ЛФК Ольга Хмара порталу «Доктор Питер».
После плавания в бассейне у некоторых может кружиться голова. Вот о чём это говорит.